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Война Девятьсот двадцать девятый день войны. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 сентября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Войска РФ в ночь на 9 сентября нанесли удар по Киеву, применив ударные беспилотники типа «Шахед». Как сообщили в Киевской городской военной администрации, это была уже пятая воздушная атака на столицу Украины с начала сентября. Сколько дронов атаковали Киев, не уточняется. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 9 сентября российские военные выпустили по территории Украины три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и восемь ударных беспилотников типа «Шахед». Силы ПВО сбили две ракеты и шесть дронов.
- Минобороны РФ отчиталось, что Украина запустила по территории России два беспилотника. Один дрон сбили над Белгородской областью, еще один — над Курской.
- Вечером 8 сентября ВСУ с помощью дрона атаковали «площадку для хранения топлива» на территории Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что результаты расследования крушения F-16 в Украине скоро будут известны. «Я думаю, что результаты расследования будут известны всем в ближайшее время. И с одной стороны, мы не собираемся это скрывать, но с другой стороны, эффективность использования этих самолетов доказана результатами — уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16, так что это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника», — сказал Сырский в интервью CNN.