Минобороны Латвии утверждает, что на территории страны упал российский военный беспилотник

В Резекненском районе Латвии, находящемся на востоке страны неподалеку от границы, упал российский беспилотник, заявили в латвийском Минобороны.

По предварительным данным, дрон влетел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси, утверждают в ведомстве. Военные отследили беспилотник на территории Латвии и определили место его падения. Инцидент расследуется, о нем проинформировано в том числе командование НАТО.

О падении беспилотника также сообщил президент страны Эдгар Ринкевич. «Число подобных инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их коллективно», — написал он.

С начала российско-украинской войны о проникновении российских беспилотников на территорию Латвии не сообщалось — вероятно, это первый подобный случай. В Минобороны России инцидент не комментировали.