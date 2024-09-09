Упавший на территории Латвии беспилотник был начинен взрывчаткой

Беспилотник, упавший 7 сентября на территории Латвии, был российским дроном типа «Шахед», начиненным взрывчаткой. Об этом, как передает Rus TvNet, объявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.

Беспилотник был «деактивирован», проводится его «тщательный анализ».

Руководство НВС заявило, что появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны, целью дрона была не Латвия.

По словам министра обороны Андриса Спрудса, Латвия усилит противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на упавший российский дрон.

Накануне Минобороны Латвии сообщило, что в Резекненском районе Латвии, находящемся на востоке страны неподалеку от границы, упал российский беспилотник. Дрон влетел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси. С начала российско-украинской войны о проникновении российских беспилотников на территорию Латвии не сообщалось.