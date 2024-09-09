Неонацистская группировка «Русич» собралась помогать ФСБ охранять границу с Финляндией

Неонацистская группировка «Русич» будет помогать пограничникам ФСБ в качестве «добровольной народной дружины» на границе с Финляндией.

Как говорится в заявлении в телеграм-канале группировки, ее участие будет заключаться в «обмене опытом» и «ведении разведывательной деятельности».

Погранслужба ФСБ официально ситуацию не комментировала.

Закон о госгранице позволяет привлекать к ее охране общественные объединения, отмечают «Важные истории», однако их помощь пограничникам может заключаться только в работе на пунктах пропуска и поиске нарушителей границы. Привлекать такие объединения к разведывательной деятельности не допускается.

В Финляндии под арестом с конца 2023 года находится сооснователь ДШРГ «Русич» Ян Петровский. Его подозревают в пытках украинских военнослужащих во время активной фазы войны в Донбассе в 2014-2015 годах. Бойцы «Русича» принимали участие в боевых действиях в Украине после начала полномасштабного вторжения, однако в августе 2023 года заявили о приостановке «выполнения любых боевых задач», обвинив власти РФ в недостаточной помощи Петровскому.