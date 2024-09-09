В Курске повесили рекламу службы по контракту в российской армии с фотографией украинского военного. Главному архитектору города объявлен выговор

В Курске поставили баннер, призывающий служить в российской армии по контракту, разместив на нем фотографию военного в форме с камуфляжным рисунком, который используют вооруженные силы Украины, пишет «7×7 — Горизонтальная Россия».

На баннер обратили внимание как российские, так и украинские телеграм-каналы.

9 сентября мэр Курска Игорь Куцак объявил, что исполняющему обязанности главного архитектора города Дмитрию Казимирику «в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера» объявлен выговор с занесением в личное дело.

Известны многочисленные случаи, когда в разных российских регионах в полиграфической продукции, например, к Дню Победы использовали фотографии немецкой военной техники, а в поздравлениях с Днем защитника Отечества использовали снимки иностранных военных.