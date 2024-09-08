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Война Девятьсот двадцать восьмой день войны. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 сентября читайте здесь.
Главное за ночь
- В ночь на 8 сентября российские войска нанесли авиационный удар по городу Сумы, сообщили в областной военной администрации. Российские войска нанесли авиаудар по Сумам. Погибли два человека, ранены четверо, включая двоих детей. В результате удара повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, Сумская область, граничащая с Курской, была несколько раз обстреляна в течение ночи, сообщили в администрации. Под обстрелы попали приграничные территории и населенные пункты, зафиксировано 25 взрывов.