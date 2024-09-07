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Война Девятьсот двадцать седьмой день войны. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 сентября читайте здесь.