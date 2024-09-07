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Война Девятьсот двадцать седьмой день войны. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 сентября читайте здесь.
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- Карта боев на 7 сентября. Российская армия продолжает развивать успех под Покровском; под угрозой — несколько важных укрепленных районов, которые ВСУ удерживают годами.
Главное за ночь и утро
- Российские войска атаковали территорию Украины 67 ударными беспилотниками «Шахед», сообщили Военно-воздушные силы Украины. Согласно сообщению, ВСУ сбили 58 из них, еще шесть вышли из подконтрольного Украине воздушного пространства и полетели в направлении России, Беларуси и оккупированной Луганской области, а три были «локационно потеряны» на территории Украины. Сообщается, что обломки одного из дронов были найдены около здания Верховной Рады в Киеве.
- Воронежскую область ночью атаковал беспилотник, заявил глава области Александр Гусев. По его словам, в результате его падения «возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы» и «началась детонация». Губернатор заявил, что пострадавших нет, однако жителей одного из сел было решено эвакуировать. По сообщению издания Astra, целью атаки оказался склад с боеприпасами.
- Обломки беспилотного аппарата самолетного типа были найдены в Козельском районе Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша.
- Иран недавно снова передал России баллистические ракеты малой дальности, пишут CNN и The Wall Street Journal со ссылки на источники. На днях передачу вооружения анонсировал Bloomberg. О каких именно ракетах идет речь, неизвестно, пишет CNN; ранее Иран передавал России ракеты малой дальности из семейства «Фатех-110», способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров. Иран и Россия также сотрудничают в производстве ударных беспилотников «Шахед», которые регулярно используются для нападения на Украину.
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал показ на Венецианском фестивале фильма Анастасии Трофимовой «Русские на войне», показывающий жизнь российских солдат, участвующих в войне против Украины. Ермак назвал «позорным», что автор фильма и «некоторые другие деятели русской культуры», относящейся к стране, «ежедневно убивающей украинцев», «вообще могут работать в цивилизованном мире».