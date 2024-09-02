Bloomberg: Иран в ближайшее время передаст России баллистические ракеты

Европейские официальные лица ожидают, что Иран в ближайшее время поставит в Россию баллистические ракеты, сообщает 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не раскрыли масштабы и сроки поставок, а также типы ракет. При этом один из чиновников сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней.

США и другие члены НАТО ранее предостерегали Иран от поставок баллистических ракет, отмечает агентство.

Представители США не стали комментировать информацию Bloomberg. В МИД Ирана и представительстве страны при ООН не ответили на запросы агентства.

Иран и Россия сотрудничают в производстве беспилотников, которые войска РФ используют в ходе вторжения в Украину. Армия РФ при атаках по Украине применяет дроны иранской разработки «Шахед» (российское название «Герань»), которые производят в том числе на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

В начале января 2024 года, как сообщало агентство Reuters, Иран передал России около 400 баллистических ракет, в том числе ракеты малой дальности из семейства «Фатех-110», способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Россия в войне использует как баллистические ракеты собственного производства, так и северокорейские ракеты КН-23.

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