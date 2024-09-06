Война Девятьсот двадцать шестой день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 сентября читайте здесь.
Российские государственные СМИ распространили фотографии украинских военных, участвовавших, как утверждается, в операции ВСУ в Курской области. Сообщается, что бойцов ВСУ захватил чеченский батальон «Ахмат». Украинские военные рассказали корреспонденту ТАСС, что с ними обращаются «достойно», а один из бойцов ВСУ заявил, что до того, как попал в плен, не знал, что находится на российской территории. Достоверность этих рассказов оценить сложно, так как неизвестно, при каких обстоятельствах сотрудники российских СМИ общались с пленными. При каких условиях были сделаны эти фотографии, также неизвестно. Но это редкий пример съемки пленных не в российских судах и не после обмена.
Главное за ночь и утро
- Под Львовом после падения обломков беспилотника начался пожар в складских помещениях недалеко от села Малехов, сообщил глава города Андрей Садовый. Спустя четыре часа огонь потушили, пострадавших нет.
- Российские войска атаковали территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59 и противорадиолокационной ракетой Х-31П, а также 44 ударными беспилотниками типа «Шахед». 27 дронов были сбиты, еще восемь — локационно потеряны (вероятно, упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, уточнили в Воздушных силах).
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN заявил, что перед вторжением ВСУ в Курскую область российские войска планировали начать новую атаку и назвал операцию на территории России успешной. «Это снизило угрозу вражеского наступления. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — сказал Сырский.
- Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет Martlet на сумму около 210 миллионов долларов, говорится в заявлении британского правительства. Ожидается, что первая партия ракет поступит в Украину уже в конце 2024 года.
- Минобороны России отчиталось об одном украинском беспилотнике, сбитом в течение ночи над Белгородской областью. О повреждениях и пострадавших не сообщается.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино установили 500 контроллеров на подъезды домов, чтобы жители могли укрыться при сигналах воздушной тревоги.