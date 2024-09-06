CNN получил два видео расстрела украинских военнопленных. Офис Генпрокурора Украины расследует 28 таких случаев

Телеканал CNN получил от украинской стороны два видео, снятых на линии фронта, на которых, как утверждается, российские военные расстреливают сдавшихся в плен солдат ВСУ.

На видео, снятом в конце августа с дрона под Покровском Донецкой области, трое солдат выходят из укрытий и встают на колени, положив руки за голову. Через несколько секунд они падают лицом вниз, рядом клубится дорожная пыль.

О расстреле трех военнопленных под Покровском 3 сентября также сообщила прокуратура Донецкой области. По данным прокуратуры, украинские военные вышли из подвала дома с поднятыми руками, но их положили лицом на землю, после чего почти сразу убили выстрелами в спину.

Второе видео снято в Запорожской области в мае 2024 года возле села Работино. На нем сняты трое солдат, которые выходят из траншеи и ложатся лицом вниз после захвата блиндажа. После этого, как свидетельствует аудиозапись, полученная CNN, командир с позывным «Турок» приказывает своему подчиненному с позывным «Малой» убить пленных.

По словам собеседников CNN, с ноября 2023 года украинская военная разведка узнала о 15 случаях расстрела военнопленных, большинство которых подтверждается кадрами с дронов. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал CNN, что с начала войны расследуется 28 подобных инцидентов, в которых погибли 62 украинских военных.

Как отмечает CNN, в этом году случаи расстрелов сдавшихся в плен солдат ВСУ российскими военными, судя по всему, участились, а кадры из Покровского района отражают «беспощадную жестокую тактику российских военных, продолжающих наступление на востоке Украины».

В мае в Украину ездил специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Моррис Тидболл-Бинц. Источник в ООН сообщил CNN, что некоторые расстрелы стали предметом расследования. «Их много. В них есть закономерность», — сказал собеседник CNN. Он называет подобные убийства военными преступлениями, «а вместе они могут приравниваться к преступлениям против человечности», добавляет источник.

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