«Би-би-си»: подтвержденные потери среди российских добровольцев впервые превысили потери в других категориях участников войны

Журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» вместе с командой волонтеров на основе открытых источников установили имена 68 011 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

Из общего числа подтвержденных потерь, 13 152 погибших (20%) — это добровольцы. «Би-би-си» отмечает, что впервые с начала полномасштабного российского вторжения потери добровольцев превысили потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).

С октября 2023 года еженедельные потери среди тех, кто подписал контракт и уехал на войну, не опускались ниже 100 человек в неделю, а в некоторые недели журналисты фиксировали гибель более 310 добровольцев. В настоящее время на войне в Украине чаще всего погибают добровольцы в возрасте от 42 до 50 лет — таких в списке журналистов 3874 человека, что составляет 30% всех погибших в этой категории. Самому возрастному погибшему контрактнику был 71 год.

«Би-би-си» также пишет, что рост потерь среди добровольцев объясняется в первую очередь тем, что именно они сейчас задействованы на самых тяжелых участках фронта — прежде всего в Донецкой области.

«Реальные цифры потерь — как в общем, так и в каждой конкретной категории — выше, чем установленные нами данные. Мы опираемся только на открытые источники информации, поэтому часть смертей не попадает в статистику», — отмечается в публикации.

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