Российские государственные СМИ показали украинских военных, попавших в плен в Курской области. Фотографии

Российские государственные СМИ распространили фотографии украинских военных, участвовавших, как утверждается, в операции ВСУ в Курской области. Сообщается, что бойцов ВСУ якобы захватил батальон «Ахмат». Украинские военные рассказали корреспонденту ТАСС, что с ними обращаются «достойно», а один из бойцов ВСУ заявил, что до того, как попал в плен, не знал, что находится на российской территории. Достоверность этих рассказов оценить сложно, так как неизвестно, при каких обстоятельствах сотрудники российских СМИ общались с пленными. При каких условиях были сделаны эти фотографии, также неизвестно. Но это редкий пример съемки пленных не в российских судах и не после обмена.

И еще фотографии украинских пленных

«Здесь и сейчас происходит крупнейший геноцид со времен Второй мировой. Эти фото — тому подтверждение». Как выглядят украинские военные после плена Восемьсот сорок седьмой день войны. Фотографии

И еще фотографии украинских пленных

«Здесь и сейчас происходит крупнейший геноцид со времен Второй мировой. Эти фото — тому подтверждение». Как выглядят украинские военные после плена Восемьсот сорок седьмой день войны. Фотографии

Фотографии: Михаил Терещенко / ТАСС / Profimedia