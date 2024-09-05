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Война Девятьсот двадцать пятый день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 сентября читайте здесь.

Главное за ночь и утро

  • Украинские морские дроны атаковали Новороссийск, в городе пять с половиной часов действовал сигнал об угрозе атаки. Минобороны РФ отчиталось о двух уничтоженных катерах «в северо-восточной части акватории Черного моря». О последствиях атаки не сообщается.
  • Над Гомелем в Беларуси сбиты несколько беспилотников — по всей видимости, это были российские «Шахеды». Для их перехвата были подняты истребители. В результате падения обломков возникли несколько возгораний, никто не пострадал.
  • В Киеве из-за атаки «Шахедов» на протяжении девяти часов действовал сигнал воздушной тревоги. Из-за этого в начале рабочего дня случился транспортный коллапс, у метро образовались огромные очереди. О пострадавших в результате налета не сообщается.
  • Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал «проблемой» необходимость восстанавливать НПЗ в Москве после атаки дронов. Для потребителей, по его словам, «трагедии не произошло».
  • Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Они обсудили ситуацию на поле боя и стратегию на будущее.
  • Количество жертв обстрела Полтавы, произошедшего 3 сентября, увеличилось до 54 человек, сообщили в ГСЧС. Еще пять человек, предположительно, могут находиться под завалами.
Женщина сдает кровь для переливания пострадавшим в ходе российского удара по Полтаве. 4 сентября 2024 года.
Patryk Jaracz / Anadolu / Getty Images

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за российско-украинской войной и связанными с ней событиями во всем мире. Спасибо, что читаете нас.

Что происходило 4 сентября

Война Девятьсот двадцать четвертый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 4 сентября

Война Девятьсот двадцать четвертый день. Хроника «Медузы»