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Война Девятьсот двадцать пятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 сентября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Украинские морские дроны атаковали Новороссийск, в городе пять с половиной часов действовал сигнал об угрозе атаки. Минобороны РФ отчиталось о двух уничтоженных катерах «в северо-восточной части акватории Черного моря». О последствиях атаки не сообщается.
- Над Гомелем в Беларуси сбиты несколько беспилотников — по всей видимости, это были российские «Шахеды». Для их перехвата были подняты истребители. В результате падения обломков возникли несколько возгораний, никто не пострадал.
- В Киеве из-за атаки «Шахедов» на протяжении девяти часов действовал сигнал воздушной тревоги. Из-за этого в начале рабочего дня случился транспортный коллапс, у метро образовались огромные очереди. О пострадавших в результате налета не сообщается.
- Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал «проблемой» необходимость восстанавливать НПЗ в Москве после атаки дронов. Для потребителей, по его словам, «трагедии не произошло».
- Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Они обсудили ситуацию на поле боя и стратегию на будущее.
- Количество жертв обстрела Полтавы, произошедшего 3 сентября, увеличилось до 54 человек, сообщили в ГСЧС. Еще пять человек, предположительно, могут находиться под завалами.