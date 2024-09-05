Верховная Рада утвердила отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы

Верховная Рада на пленарном заседании утвердила заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко.

Отставку Кулебы поддержали 240 депутатов из 330. Против проголосовал один человек, воздержались 45 депутатов, не голосовали еще 44 человека.

По словам Ирины Геращенко, сам Кулеба в зале не появился — она назвала это «неуважением к парламенту» и «неевропейской позицией», отметив, что о причинах, по которым Кулеба уходит с поста, до сих пор ничего неизвестно.

После отставки Кулебы МИД возглавит его первый заместитель Андрей Сибига, сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

О том, что Сибига может возглавить министерство иностранных дел Украины, «Медуза» писала в июле 2024 года. Сибига ранее был заместителем главы офиса президента Украины Андрея Ермака, очень влиятельного человека в украинском руководстве.

Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел с марта 2020 года. После начала войны в 2022 году он во многом отвечал за взаимодействие Украины с западными партнерами и регулярно проводил встречи с западными политиками и дипломатами.

Увольнение Кулебы стало частью масштабных перестановок в правительстве Украины 3 сентября в отставку подали три министра и два вице-премьера, а глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в этот же день написал, что «завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра — день назначений». По его словам, изменения коснутся около половины численности кабинета министров.