Верховная Рада Украины утвердила новых глав МИД и Минюста, а также министерства развития общин и территорий Украины.

Главой МИД Украины вместо ушедшего с поста Дмитрия Кулебы назначен его первый заместитель Андрей Сибига.

На должность главы Минюста и вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначена Ольга Стефанишина. До этого Стефанишина занималась только направлением европейской и евроатлантической интеграции Украины, а Минюст возглавлял Денис Малюська.

Также назначен новый министр развития общин и территорий и по совместительству вице-премьер-министр по восстановлению Украины. Им стал Алексей Кулеба. Ранее он возглавлял Киевскую областную военную администрацию, затем перешел на должность замглавы офиса президента.