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Война Девятьсот двадцать четвертый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 сентября читайте здесь.
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- Семь человек погибли во Львове в результате атаки российских войск, сообщил мэр города Андрей Садовый. Среди погибших, по словам Садового, три ребенка. Также известно, что в результате удара погибли 50-летняя женщина, работавшая медсестрой-акушеркой в городской поликлинике, мужчина (информации о нем пока нет) и, по предварительным данным, 14-летняя девочка. Подробностей об остальных жертвах не сообщалось. Пострадали более 38 человек, в их числе не менее пятерых детей. По словам мэра Львова, на территории области были зафиксированы беспилотники «Шахед», а также ракеты «Кинжал». Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил о комбинированном ударе с использованием ракет и дронов. В районах, по которым был нанесен удар, не было ни инфраструктурных, ни военных объектов, добавил Козицкий.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Заявление Кулебы будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний. Сам Кулеба свою отставку не комментировал. Какую должность он займет после увольнения, не уточняется.
- Минобороны России отчиталось, что ночью 4 сентября силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией РФ. Два дрона сбили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и акваторией Черного моря. Кроме того, силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера.