Война Девятьсот двадцать третий день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 сентября читайте здесь.
В Полтавской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Он начнется с завтрашнего дня.
Местные жители в Полтаве сдают кровь для помощи раненым, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
«Все соответствующие службы отрабатывают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь. Многие полтавчане сдают кровь, чтобы помочь раненым», — написал он.
Пронин назвал сегодняшний день «страшным» для Полтавщины. Он выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких, но цифры потерь не привел.
В соцсетях появились фото и видео последствий удара по Полтаве
Фото и видео последствий попадания по учебному центру ВСУ в Полтаве публикуют российские «военкоры» и провоенные телеграм-каналы.
Российские войска ударили по учебному центру ВСУ в Полтаве. Погибли более 40 человек, еще более 180 ранены
- Об ударе по Полтаве одними из первых сообщили российские «военкоры», а также представитель назначенной Россией администрации» оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. По словам «военкоров», удар был нанесен во время построения военных. Они пишут, что в результате удара погибли не менее 50 человек.
- В Минобороны Украины заявили, что российские войска нанесли удар по одному из учебных заведений города. «Полтава переживает страшный день», — написали в ведомстве. По данным Минобороны, российские военные использовали две баллистические ракеты, а промежуток времени между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. О числе погибших Минобороны не сообщило.
- Владимир Зеленский также заявил, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами, попавшими по территории учебного заведения и соседней больницы. Кроме того, по его словам, было частично разрушено одно из зданий Института связи. Известно о 41 погибшем, более 180 человек ранены, заявил Зеленский.
Главное к полудню
- Южный окружной военный суд приговорил украинского военного Александра Любаса, задержанного при попытке украинского десанта высадиться в Крыму, к 20 годам лишения свободы. Любаса признали виновным в покушении на теракт, прохождении обучения для террористических целей, незаконном приобретении оружия, контрабанде и незаконном пересечении границы. По версии следствия, в марте 2022 года Любас вступил в подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины, а с июля по октябрь 2023 года готовился к высадке украинской диверсионной группы в Крыму.
- Утром 3 сентября российские войска обстреляли село Садовое в Херсонской области, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. По его данным, погиб 67-летний мужчина, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадала 62-летняя женщина. У нее взрывная травма, осколочные ранения предплечья и бедра. Ее госпитализировали.
- «Укрзализныця» сообщила, российский войска совершили массированный обстрел железной дороги, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. Никто не пострадал.
Главное за ночь и утро
- Украинский беспилотник атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате взрыва загорелся купол храма. Дроны атаковали коммерческое предприятие и частный дом в Шебекино, а также территорию предприятия в селе Ржевка.
- Два человека погибли и двое ранены в результате российского удара по городу Запорожье вечером 2 сентября, сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров. Погибшие и пострадавшие — члены одной семьи. 38-летняя женщина и 8-летний мальчик получили смертельные ранения, 43-летнего мужчину и 12-летнюю девочку извлекли из-под завалов и госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочка находится в реанимации.
- Воздушные силы ВСУ утверждают, что за ночь 3 сентября российские войска атаковали Украину тремя баллистическими ракетами «Искандер-М», управляемой авиационной ракетой X -59/69 и 35 дронами-камикадзе «Шахед». Согласно сообщению, 27 дронов были сбиты, шесть «локационно потеряны», а еще два улетели в сторону России и оккупированной Донецкой области.
- Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в Капотне после атаки украинских беспилотников в ночь на 1 сентября приостановил работу установки «Евро+», на которую приходится около половины общей мощности, пишет Reuters со ссылкой на три источника. По словам собеседников издания, завод может восстановить работу после ремонта установки, на который нужно примерно пять-шесть дней.