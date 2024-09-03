Война Девятьсот двадцать третий день. Хроника «Медузы»

Местные жители в Полтаве сдают кровь для помощи раненым, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

«Все соответствующие службы отрабатывают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь. Многие полтавчане сдают кровь, чтобы помочь раненым», — написал он.

Пронин назвал сегодняшний день «страшным» для Полтавщины. Он выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких, но цифры потерь не привел.