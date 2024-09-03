Reuters: США согласовали передачу Украине крылатых ракет большой дальности для F-16. Но запрет на удары по территории России еще не снят

США «близки к соглашению» о передаче Украине крылатых ракет большой дальности класса «воздух-земля», которые устанавливаются на самолеты западного производства, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, окончательное решение еще не принято. В случае положительного ответа Киеву придется ждать несколько месяцев, поскольку США решают «технические проблемы», связанные с передачей ракет.

Ракеты JASSM до сих пор устанавливались только на самолеты, разработанные в США — в частности, на истребители F-16, полученные Украиной (каждый самолет может нести по две ракеты). По словам одного из собеседников Reuters, предпринимались попытки сделать ракету пригодной для использования с истребителями другого происхождения, но информации о том, какие самолеты из украинского арсенала подойдут для этого, нет. Украинские военные, как отмечает Reuters, эксплуатируют советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Военные аналитики и эксперты отмечают, что отправка JASSM в Украину может существенно изменить ход конфликта, поскольку большая часть России окажется в зоне досягаемости высокоточных боеприпасов. Это может вынудить российских военных отодвинуть плацдармы и склады снабжения на сотни километров вглубь территории. Запуск ракет из точек вблизи северной границы Украины может позволить им поражать военные объекты на расстоянии вплоть до Воронежа и Брянска.

Ракеты JASSM, как отмечает Reuters, спроектированы так, чтобы быть малозаметными, их трудно обнаружить на радаре. Кроме того, они могут летать близко к земле и программироваться на обход противовоздушной обороны. Каждая ракета имеет боеголовку массой около 450 килограммов, но в отличие от британских Storm Shadow и французских Scalp, она не предназначена для проникновения в укрепленные бункеры.

По данным Reuters, существуют две модификации ракет JASSM. Старая модель имеет дальность около 370 километров, новая — около 800 километров. О какой модификации идет речь, неясно.

В августе издание Politico сообщало, что администрация Джо Байдена «открыта» к поставке Украине крылатых ракет большой дальности. Представитель администрации предупреждал, что тем не менее предстоит «проделать большую работу», прежде чем какие-либо ракеты доберутся до Украины — в том числе убедиться, что стоящие на вооружении Киева самолеты советской эпохи и F-16 могут запустить ракету по целям на расстоянии более 350 километров.

При этом запрет на удары по целям в глубине России американским оружием по-прежнему остается в силе. Администрация Джо Байдена опасается, что снятие ограничений спровоцирует Россию на еще более агрессивные действия в отношении Украины. США также заявляли, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения, поскольку Россия переместила наиболее важные цели, включая авиацию, дальше от границы. 31 августа глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал высокопоставленным чиновникам Белого дома список целей на территории России, которые Киев хочет поражать с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

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