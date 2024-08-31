Украина передала США список целей в России, по которым хочет наносить удары с помощью ракет ATACMS

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что 30 августа во время встречи в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками США передал им список целей на территории России, которые Киев хочет поражать с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом он рассказал в интервью CNN.

26 августа Politico сообщал, что Умеров и глава офиса президента Украины Андрей Ермак посетят Вашингтон и передадут американской стороне список потенциальных целей для ударов по России.

Умеров подтвердил эту информацию. По его словам, в списке есть, в частности, аэродромы, которые российская армия использует для нанесения ударов по украинским городам. Министр отметил, что эти цели находятся в пределах досягаемости дальнобойных ракет. Он добавил, что Украина настаивает на снятии ограничений на использование ракет ATACMS, чтобы защитить свое население и инфраструктуру.

«Они убивают наших граждан. Вот почему мы хотим сдержать их, мы хотим остановить их, мы не хотим позволять их авиации приближаться к нашим границам, чтобы бомбить города», — сказал Умеров в интервью.

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с двумя американскими сенаторами — республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем. После встречи Блюменталь заявил, что сенаторы надеются преодолеть ограничения администрации Джо Байдена на использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России.

Украина уже несколько месяцев просит Белый дом снять ограничения по применению дальнобойного американского оружия. На фоне вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося 6 августа, The Washington Post писала, что Киев попросил Вашингтон разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам, с которых взлетают российские самолеты, наносящие удары по Украине.

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