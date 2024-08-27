Politico: Украина подготовила список целей на территории России, чтобы убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием

Украина планирует представить Вашингтону список целей на территории России, которые смогут поразить ВСУ, чтобы убедить Белый дом снять ограничения на применение дальнобойного оружия, пишет Politico со ссылкой на источники.

Этот список украинское руководство собирается использовать в качестве последней попытки убедить администрацию Джо Байдена. Ранее Украина уже обозначала некоторые потенциальные цели на территории России, но этот список источники Politico называют более конкретным. Никаких деталей относительно самих целей собеседники издания не приводят.

С визитом в Вашингтон на текущей неделе должны прибыть глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, сообщили источники издания.

Украина уже несколько месяцев просит Белый дом снять ограничения по применению дальнобойного американского оружия. Сейчас его разрешено применять только в определенном радиусе для предотвращения наступления российских войск в Харьковской области (по данным The Washington Post — в радиусе 100 километров).

Администрация Джо Байдена опасается, что снятие ограничений спровоцирует Россию на еще более агрессивные действия в отношении Украины. США также заявляли, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения, поскольку Россия переместила наиболее важные цели, включая авиацию, дальше от границы. После нападения ВСУ на Курскую область Пентагон еще раз подтвердил, что никаких изменений в политике использования американского оружия Украиной пока нет.