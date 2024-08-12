Президент Украины встретился с сенаторами США. Они призвали Белый дом разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с двумя американскими сенаторами — республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, сообщил офис президента Украины вечером 12 августа.

Зеленский рассказал в соцсетях, что обсудил с представителями сената конгресса США, «что конкретно нужно, чтобы завершить эту войну справедливо, в частности, нашу потребность в применении дальнобойного оружия».

После встречи сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал операцию Вооруженных сил Украины в Курской области России. «Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Продолжайте в том же духе», — сказал Грэм (его слова приводит Reuters). «Путин начал это, надерите ему задницу!» — добавил республиканец (цитата по «Укринформ»).

«В конечном счете, это обращение к администрации [президента США] — дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут позволить себе проиграть», — заявил Грэм.

Второй участник делегации, Ричард Блюменталь, в свою очередь, также затронул тему использования американского оружия, переданного Украине. «Мы хотим донести до администрации [Джо Байдена] мысль о том, что она должна предоставить Украине больше гибкости и полномочий в использовании предоставленного оружия для нанесения более глубоких ударов за существующими сейчас линиями», — сказал Блюменталь (цитата по «Би-би-си»). По его словам, сенаторы надеются преодолеть ограничения на использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России.

Во время брифинга в Госдепартаменте США 12 августа один из журналистов предложил «развязать украинцам руки» и разрешить использовать дальнобойное оружие для ударов по России, «не заботясь о том, что думает Путин». В ответ заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил: «Я не собираюсь вдаваться в частные дипломатические беседы с украинскими партнерами, а просто скажу, что наша политика не изменилась».

Украина много месяцев просит США разрешить наносить удары американским оружием по международно признанной территории России. Вашингтон воздерживается от выдачи разрешения, опасаясь, что это может привести к эскалации со стороны России.

На фоне наступления ВСУ в Курской области, начавшегося 6 августа, советник Владимира Зеленского сообщил The Washington Post на условиях анонимности, что Киев попросил Вашингтон разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам, с которых взлетают российские самолеты, наносящие удары по Украине.

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