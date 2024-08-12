Перейти к материалам
Я хочу поддержать «Медузу»
новости

Украинские военные у российской границы. Наступление ВСУ идет уже неделю Фотографии

Источник: Meduza

Украинские войска продолжают операцию в Курской области, начавшуюся 6 августа. В ночь на 11 августа диверсионно-разведывательные группы ВСУ зашли, как сообщалось, в еще один район Курской области — Беловский. В соседнем с ним Краснояружском районе Белгородской области объявлена эвакуация жителей, которую власти назвали «перемещением» из-за «активности врага» на границе. Беловский и Краснояружский районы граничат с Сумской областью Украины. Фотографии украинских военных и техники, которые публикует «Медуза», сделаны 11 августа в Сумской области рядом с российской границей. По оценкам западных СМИ, в операции в Курской области задействованы «тысячи» украинских военных.

Пограничный переход на границе Украины и России со стороны Сумской области
Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA
Украинская бронетехника возле границы с Россией
Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA
Самоходная пушка 2С7 «Пион», стоящая на вооружении ВСУ
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Украинские военные на БТР
Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Бойцы ВСУ в пригороде Сум
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Украинский военный ремонтирует поврежденную технику
Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA
Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA