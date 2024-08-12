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Украинские военные у российской границы. Наступление ВСУ идет уже неделю Фотографии
Источник: Meduza
Украинские войска продолжают операцию в Курской области, начавшуюся 6 августа. В ночь на 11 августа диверсионно-разведывательные группы ВСУ зашли, как сообщалось, в еще один район Курской области — Беловский. В соседнем с ним Краснояружском районе Белгородской области объявлена эвакуация жителей, которую власти назвали «перемещением» из-за «активности врага» на границе. Беловский и Краснояружский районы граничат с Сумской областью Украины. Фотографии украинских военных и техники, которые публикует «Медуза», сделаны 11 августа в Сумской области рядом с российской границей. По оценкам западных СМИ, в операции в Курской области задействованы «тысячи» украинских военных.