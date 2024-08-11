ВСУ cмогли зайти в еще один район Курской области. В регионе находятся «тысячи» украинских военных, утверждает AFP Что происходит на шестой день прорыва ВСУ на территорию России

Жилой дом в Курске, поврежденный обломками ракеты, 11 августа 2024 года AP / Scanpix / LETA

В ночь на 11 августа украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) зашли, как сообщается, в еще один район Курской области — Беловский. Он находится южнее Суджанского района, с которого начался прорыв украинских сил на российскую территорию. С одной стороны Беловский район примыкает к границе с Украиной, а с другой (южной) — к Белгородской области.

О масштабном прорыве украинских сил в Беловском районе вечером 10 августа написали российские «военкоры» и Z-блогеры. Спустя некоторое время они оговорились, что сообщения о прорыве длиной «несколько десятков километров» не подтверждаются, но в райцентре слышны звуки боев, а информация о действиях украинской ДРГ в районе «все же подтверждается».

Утром 11 августа о заходе украинской ДРГ сообщил глава Беловского района Николай Волобуев. Он записал видео с центральной площади райцентра, в котором рассказал, что заход украинских сил создал среди мирных жителей «много суматохи и паники», и заверил, что сейчас «ситуация стабильная, но очень напряженная». Вслед за ним о заходе украинских ДРГ на территорию Беловского района также сообщил врио губернатора Алексей Смирнов, заявивший, что российским военным удалось «стабилизировать» ситуацию и на данный момент боевых действий в районе нет.

Позже Минобороны России заявило, что в Беловском районе была пресечена попытка прорыва ВСУ. По данным ведомства, в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский российская авиация подбила два украинских танка, боевую бронемашину, артиллерийское орудие и два автомобиля с боеприпасами.

В остальных районах Курской области ситуация на шестой день прорыва ВСУ остается в целом без изменений — значительных продвижений нет ни у одной из сторон. Утром 11 августа Росгвардия отчиталась о нанесении удара по технике и личному составу ВСУ в Суджанском районе Курской области. С помощью беспилотников был поражен танк Т-72 и два бронеавтомобиля, а около 30 украинских бойцов убиты, заявили в Росгвардии.

В ночь на 11 августа Курск подвергся обстрелу. Обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой девятиэтажный дом, пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Алексей Смирнов. Минобороны России заявило, что ночью над Курской областью были сбиты 14 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У».

Накануне МЧС России сообщило, что из Курской области эвакуированы уже 76 тысяч жителей. Их селят в пунктах временного размещения в других регионах. За сутки 11 августа самостоятельно эвакуировались из региона еще восемь тысяч.

В Минздраве 11 августа заявили, что на стационарном лечении пребывают 69 пострадавших при обстрелах в Курской области, в том числе восемь детей. 17 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Эвакуированные жители приграничных районов Курской области в очереди за гуманитарной помощью, 11 августа 2024 года Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

Во вторжении в Курскую область участвуют «тысячи» военнослужащих ВСУ, пишет агентство AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. «Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России», — сказал собеседник AFP. По его словам, у ВСУ «нет планов» аннексировать занятые территории. Он добавил, что эта операция «значительно подняла» боевой дух украинской армии, но ситуация на востоке Украины, где российские войска продолжают наступление в целом не изменилась — только «несколько снизилась» интенсивность атак. На вопрос, планируется ли захват Курской АЭС, собеседник AFP ответил: «Посмотрим, как будет развиваться курская операция».

Представитель министерства обороны Украины сообщил газете Financial Times, что военное руководство хранило молчание о деталях операции, поскольку хотело сначала посмотреть, «как она будет развиваться». Цель украинского вторжения остается неясной, но оно продемонстрировало слабость российской обороны границы, пишет газета.

The Washington Post отмечает, что, «судя по всему», в наступлении на Курск участвуют несколько украинских механизированных и штурмовых подразделений, и это означает, что Киев, вероятно, вывел «тысячи солдат» с фронта на востоке Украины. По словам одного из западных дипломатов в Киеве, Украина таким образом «показывает миру, что она способна дать отпор». Он добавил, что для операции в Курской области выбран «идеальный момент перед выборами в США», чтобы «вернуть этот конфликт на карту».

Официально власти Украины до сих пор не комментируют действия военных в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 11 августа опубликовал в своем телеграм-канале фото, где он стоит, судя по всему, у карты в полевом штабе и написал: «Продолжаем операцию».

фотохроника боев в приграничных регионах

Бои на границе России и Украины продолжаются. Продвижение ВСУ в Курской области приостановлено. Армия РФ наносит удары по Сумской области Фотографии

фотохроника боев в приграничных регионах

Бои на границе России и Украины продолжаются. Продвижение ВСУ в Курской области приостановлено. Армия РФ наносит удары по Сумской области Фотографии