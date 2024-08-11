Минобороны России заявило, что в Беловском районе Курской области пресечена попытка прорыва ВСУ

В Беловском районе Курской области пресечена попытка прорыва ВСУ, заявили в Минобороны России.

В ведомстве утверждают, что в районах сел Озерки и Ивановский российская авиация подбила два украинских танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

Кроме того, как сообщается в сводке Минобороны, в течение суток российские войска пресекли попытки прорыва мобильных украинских групп на бронетехнике в районах сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь (все они находятся в Кореневском районе).

О прорыве ВСУ в Беловском районе Курской области, который находится южнее Суджанского и одной стороной примыкает к границе с Украиной, а другой — к Белгородской области, накануне начали сообщать российские Z-блогеры. По данным телеграм-канала «Два майора», который ссылался на «проверенных товарищей», прорыв растянулся на несколько десятков километров, а украинские танки расстреляли районную больницу. Блогер Юрий Подоляка также написал, что в Беловском районе «работала крупная ДРГ», которая «зашла очень далеко».

Телеведущий Владимир Соловьев, цитируя сообщение телеграм-канала «Два майора» уточнил, что это за «проверенные товарищи», после чего телеграм-канал извинился, но написал, что информация о действиях украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в этом районе «все же подтверждается».

Утром 11 августа о заходе украинской ДРГ сообщил глава Беловского района Николай Волобуев. Он записал видео с центральной площади административного центра, в котором рассказал, что заход украинских сил создал «много суматохи и паники», и заверил, что сейчас «ситуация стабильная, но очень напряженная». Затем о заходе украинских ДРГ на территорию Беловского района сообщил также временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, заявивший, что российским военным удалось «стабилизировать» ситуацию и на данный момент боевых действий там нет.