Губернатор Белгородской области объявил об эвакуации жителей приграничного района

Власти Краснояружского района Белгородской области начали эвакуацию жителей в связи с угрозой украинского наступления, объявил глава региона Вячеслав Гладков.

«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района», — сказал Гладков в видеообращении. Он добавил, что российские военные «сделают все, чтобы справиться с угрозой», но «чтобы обезопасить жизнь и здоровье населения», власти начинают «перемещение» жителей района в «более безопасные места».

По словам Гладкова, «процесс согласования и вывоза» на местах уже идет. Куда будут вывозить жителей, он не уточнил.

Краснояружский район Белгородской области примыкает с западной стороны к границе Украины, а с северной — к Беловскому району Курской области.

В ночь на 11 августа на территорию Беловского района зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, но, как заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, российским военным «удалось ситуацию стабилизировать». Позже Минобороны России отчиталось, что в Беловском районе пресечена попытка прорыва ВСУ.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. В приграничном Суджанском районе, через который заходили украинские силы, началась эвакуация жителей. Вслед за этим власти также организовали вывоз жителей соседних Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.

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ВСУ cмогли зайти в еще один район Курской области. В регионе находятся «тысячи» украинских военных, утверждает AFP Что происходит на шестой день прорыва ВСУ на территорию России

шестой день прорыва всу в курскую область

ВСУ cмогли зайти в еще один район Курской области. В регионе находятся «тысячи» украинских военных, утверждает AFP Что происходит на шестой день прорыва ВСУ на территорию России