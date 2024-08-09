В Рыльске Курской области организовали пункт для вывоза жителей. Накануне глава района призывал к добровольной эвакуации, но удалил свой пост

Власти Курской области организовали в Рыльске пункт для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов, сообщила администрация.

«На данный момент несколько автобусов большого класса вместимости заполняются людьми. Другие автобусы подъезжают по мере необходимости», — говорится в сообщении правительства Курской области. Желающих эвакуироваться поселят в пунктах временного размещения.

Накануне глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов написал, что власти Курской области приняли решение о добровольной эвакуации из приграничных районов и призвал выезжать самостоятельно или на автобусах, предоставленных администрацией. Спустя полчаса этот пост был удален.

Рыльский, Кореневский и Глушковский районы расположены к северо-западу от Суджанского, где уже проходит эвакуация. 8 августа жители Суджанского района, покинувшие свои дома, записали обращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались, что «лишились земли, лишились домов, убежали под обстрелами, многие без документов» в то время, как их «родные, мужья, соседи защищают Донбасс». Еще одна жительница Суджанского района рассказала «Дождю», что их никто не эвакуировал, они выезжали на своих машинах под обстрелами.

В то же время глава соседнего с Рыльским Льговского района (он находится восточнее и соответственно дальше от украинской границы) Сергей Коростелев заявил утром 9 августа, что необходимости в эвакуации людей с территории нет. «В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, положение по-прежнему напряженное, но контролируемое», — написал Коростелев.

В ночь на 9 августа в селе Октябрьское на окраине Рыльска была уничтожена российская военная колонна. На видео, появившихся в соцсетях, не менее 14 сожженных грузовиков, в кузовах которых видны тела военных. Z-блогеры пишут, что ВСУ ударили по колонне из установок HIMARS. От места, где была уничтожена колонна, до ближайших известных позиций ВСУ восточнее райцентра Коренево — около 30 километров.

удар по российской военной колонне

В соцсетях опубликованы видео разбитой колонны российской армии в Курской области Z-блогеры утверждают, что по ней ударили ракетами HIMARS. «За колонны сегодня нужны расстрелы!»

удар по российской военной колонне

В соцсетях опубликованы видео разбитой колонны российской армии в Курской области Z-блогеры утверждают, что по ней ударили ракетами HIMARS. «За колонны сегодня нужны расстрелы!»