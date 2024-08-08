«Мы лишились земли, домов, бежали под обстрелами, многие без документов. Мы остались одни». Жители Суджанского района Курской области записали обращение к Путину

Жители Суджанского района Курской области, которые покинули свои дома из-за наступления Вооруженных сил Украины, записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Видео, в частности, опубликовал телеграм-канал «Суджа родная».

Одна из жительниц рассказала, что 6-го августа на территорию района вошли «иностранные войска с натовской техникой», а город (какой именно, она не уточнила — прим. «Медузы») «за несколько часов был превращен в руины».

«Наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов, мы убежали под обстрелами, многие без документов. Хотим попросить помощи, мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам, мы поддержали , мы помогали нашей армии и продолжаем помогать с первых дней начала СВО. <…> Наши родные остались, мы не можем с ними связаться, связи с ними никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли», — говорит жительница.

Другой местный житель заявил, что в СМИ появилась информация, что украинские войска «отодвинуты дальше Новоивановского сельсовета».

«На сегодня, по звонкам местных жителей, которые остаются там в очень опасных условиях, было сказано, что Малая Локня на 90% находится под контролем ВСУ. Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите свои руководителем, ответственным за информацию правдивую, чтобы показывали реальные действия. Потому что это вранье дает возможность гибнуть мирным жителям. Недавно начальник Генерального штаба доложил вам, что ситуация под контролем, но на сегодняшний день в Суджанском районе идут огромные сильные бои», — заявил мужчина.

Еще одна жительница сказала, что эвакуации Суджанского района нет. По ее словам, в одном из сел остались люди, они «оторваны от земли, просто переплывают речку на лодках, по ним стреляют, они не могут оттуда выйти».

Вечером 8 августа Владимир Путин по видеосвязи встретился с врио главы Курской области Алексеем Смирновым. Он заявил, что жителям Курской области, вынужденным уехать из своих домов из-за наступления ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей. «Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет все это сделать», — сказал Путин.

По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в результате обстрелов Курской области с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В медицинских учреждения находятся 38 человек.

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