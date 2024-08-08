Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей жителям Курской области, «которые в этом нуждаются»

Президент России Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с врио главы Курской области Алексеем Смирновым заявил, что жителям Курской области, вынужденным уехать из своих домов из-за наступления ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Смирнов попросил Путина поддержать предложение о выплате жителям, которые «вынуждено покинули свое жилье в связи с этими событиями», по 10 тысяч рублей на человека.

«Многие находятся в ПВР [пункты временного размещения], даже не взяв документы. Мы, конечно, всю помощь оказываем, но предлагается и такая мера за счет федерального бюджета», — заявил Смирнов.

По словам Путина, он «совсем недавно» говорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены. Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет все это сделать», — заявил Путин.

Украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа, бои в приграничных районах продолжаются третий день. Провоенные паблики утверждают, что ВСУ удалось зайти в приграничный город Суджа. Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» писал, что что в городе «остаются отдельные очаги сопротивления», в основном, это местные жители, «но сам город практически под полным контролем ВСУ». В свою очередь Минобороны РФ утверждает, что вооруженные силы и ФСБ «продолжают уничтожать» вооруженные формирования ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

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