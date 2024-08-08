Третий день наступления ВСУ в Курской области. Украинские военные закрепляются на позициях вокруг города Суджа. Главное

Разрушения в Судже, 7 августа 2024 РИА Курск

В Курской области третий день продолжается наступление ВСУ, начавшееся 6 августа. По информации провоенных пабликов, украинские военные зашли в приграничный город Суджа. Однако, судя по видеозаписям местных жителей, которые изучила «Медуза», бойцы ВСУ утром 8 августа находились вокруг города, но в сам центр пока не вошли, при этом российских военных на записях также не видно. Телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ, пишет, что в Судже «остаются отдельные очаги сопротивления», в основном, это местные жители, «но сам город практически под полным контролем ВСУ». Утверждается, что подразделения ВСУ контролируют кольцевую развязку к северо-востоку от города.

Также, по неподтвержденной информации «Рыбаря», украинские военные в Суджанском районе закрепились в нескольких населенных пунктах к северу и западу от Суджи, подтверждения этому нет. Судя по видео, которые 8 августа публикуют местные жители, отряды ВСУ присутствуют на северо-восточной окраине Суджи на выезде в сторону Курска.

Провоенный телеграм-канал «Два майора», критически настроенный к Минобороны РФ, пишет, что бои также идут в Кореневском районе, в том числе возле поселка Коренево, подтверждений этому нет. Канал «Два майора» утверждает, что ВСУ также ведут бой у деревни Анастасьевка в Льговском районе (28 километров севернее Суджи).

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Минобороны РФ утверждает, что российские войска «пресекают попытки прорыва» ВСУ вглубь Курской области. В министерстве заявили утром 8 августа, что вооруженные силы и ФСБ «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе». «Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении», — заявили в Минобороны РФ. В ведомстве утверждают, что за сутки ВСУ потеряли до 400 военных и 32 единицы бронетехники, в том числе один танк, а за три дня боев — 660 военных и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков. Независимых подтверждений таким оценкам потерь нет. Минобороны РФ днем 8 августа впервые упомянуло Курскую область в ходе своего ежедневного брифинга. В сообщении говорилось, что войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районе Дарьино Курской области (село находится около границы).

Кадр из видеозаписи, опубликованной 8 августа Минобороны РФ. Виден ракетный удар из российской пусковой установки «Искандер-М» по украинским танкам и бронемашинам в районе границы Минобороны РФ Кадр из видео Минобороны РФ от 8 августа. Момент удара вооруженных сил России по украинской бронетехнике в приграничном районе Курской области Минобороны РФ

По неподтвержденной информации, в Курскую область направляются бойцы ЧВК Вагнера. Информация об этом появилась ночью и утром 8 августа в небольших провоенных телеграм-каналах. Днем 8 августа канал «Два майора» сообщил, что «„Вагнер“ в составе ряда подразделений Минобороны вступают в бой» в Курской области. О том, что «вагнеровцев» из Мали направляют в Курскую область, также сообщил RTVI боец ЧВК Вагнера. Независимых подтверждений этим данным нет.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия «лицемерно требует неприкосновенности» своей территории. Это первое заявление украинских властей, посвященное Курской области, сделанное на фоне наступления ВСУ. Подоляк, не упоминая наступление украинской армии, сказал, что «причина разрушения привычных форматов жизни», в том числе в Курской и Белгородской областях, заключается в том, что Россия проявляет агрессию. «Россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются и поэтому она может безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать… неприкосновенности своих территорий. Но война — это ведь война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды», — заявил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский, не упоминая напрямую наступление в Курской области, заявил: «Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов». Об этом он сказал, выступая на мероприятии, посвященном презентации приложения «Армия+», призванного сократить бумажную работу для военных. Видео выступления Зеленского появилось в его соцсетях 8 августа.

Власти Курской области утверждают, что украинская армия «не продвинулась ни на метр, наоборот — отступает». С таким заявлением 8 августа в эфире Первого канала выступил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. Его слова ничем не подтверждены. Глава региона Алексей Смирнов сообщил 7 августа, что в области «сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах». Такое заявление Смирнов сделал, объявляя чрезвычайную ситуацию в Курской области.

Из приграничных районов Курской области, по информации Белостоцкого, эвакуировали около трех тысяч мирных граждан. Судя по видео местных жителей, из Суджи они пытаются эвакуироваться самостоятельно, никаких признаков присутствия в городе властей не видно.

Видео, снятое жителями Суджи при эвакуации из города Видео, снятое из гражданского автомобиля в районе хутора Зеленый шлях Курской области Новости Курска

В Московской железной дороге сообщили, что временно закрыли для пассажиров вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел, при этом в остальных районах области, кроме Суджанского и Кореневского, поезда ходят штатно. На фоне наступления ВСУ была совершена массированная DDoS-атака на интернет-ресурсы администрации Курской области, сообщили в пресс-службе областного правительства. В министерстве цифрового развития РФ заявили, что атака отражена.

В Курской области при наступлении ВСУ погибли четыре человека, заявил Андрей Белостоцкий. В то же время Алексей Смирнов в своих сообщениях об обстрелах в минувшие дни упоминал пятерых погибших. Имена некоторых из них установлены — в их числе отец футболиста курского «Авангарда» и беременная женщина. По данным Курской епархии, при эвакуации из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь погиб один человек, сообщает «Интерфакс». По данным Минздрава России, на стационарном лечении находятся 34 человека, пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них пять детей. Среди раненых — корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Девять пострадавших, в том числе Поддубного, переводят в Москву, сообщили в Минздраве.

Евросоюз заявил, что Украина может наносить удары по войскам РФ в любом месте. С таким заявлением на пресс-конференции в Брюсселе выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Deutsche Welle. Отвечая на вопрос о ситуации в Курской области, Стано сказал, что «в рамках законного права на самооборону Украина может наносить удары по врагу в любом месте, где она сочтет нужным на своей территории, а также на территории противника». «Украина отражает незаконную агрессию. Это значит, что Украина ведет законную оборонительную войну», — добавил Стано.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге 7 августа, что в условиях, когда Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, Киев сам принимает решения о том, как проводить свои военные операции. Миллер отметил, что в политике ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России ничего не изменилось. По словам представителя Госдепа, Украина заранее не уведомляла США о наступлении ВСУ в Курской области, но в этом нет ничего необычного. «Мы предоставляем Украине средства и даем консультации. Но когда речь идет о ежедневной тактике, о ежедневных ударах, иногда мы контактируем с ними, иногда нет», — сказал Миллер. Он добавил, что США находятся «в контакте» с Украиной по поводу операции на границе.

Российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что в гибели людей в Курской области в результате атаки ВСУ виноват Владимир Путин, начавший войну против Украины. «Происходящее в Курской области — ужасно. С первого дня войны я говорил, что [президент России Владимир] Путин обязательно притянет смерть и разрушения на территорию России и нашей стране придется платить высокую цену за его кровавую авантюру. Так и вышло, к сожалению», — сказал Яшин. Он подчеркнул, что если бы Путин не отдал приказ о нападении на Украину, все погибшие в Курской области остались бы живы.

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