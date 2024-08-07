В Суджанском районе при рейде ВСУ погибли не менее пяти человек. Среди них отец футболиста курского «Авангарда» и беременная женщина

В Суджанском районе за два дня боев в ходе атаки ВСУ погибли не менее пяти человек, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов. В числе погибших оказались отец футболиста курского «Авангарда» и беременная девушка, выяснили «РБК Спорт» и «7×7», установившие имена жертв.

Вечером 6 августа Смирнов сообщил, что в результате удара дроном по машине скорой помощи погибли водитель и фельдшер. Одним из погибших оказался 36-летний Александр Чекалин, отец футболиста курского «Авангарда», подтвердили «РБК Спорт» в пресс-службе клуба. Он работал фельдшером скорой помощи. Имя футболиста не называется. В посте клуба говорится, что погиб отец воспитанника футбольной академии «Авангарда». Вместе с Чекалиным погиб водитель машины Александр Никитичев.

Личности еще двоих погибших при рейде ВСУ в Курской области установило издание «7×7». Одна из них — 28-летняя Нина Кузнецова из Суджи. Ее подруги рассказали изданию, что Кузнецова была беременна, она попала под обстрел, когда выезжала из города с мужем и сыном. О гибели жительницы Суджи в результате обстрела ВСУ Смирнов писал также 6 августа.

Другой погибший — 28-летний Алексей Трубицын. О его смерти изданию рассказала тетя. По ее словам, он ехал в Куриловку в Суджанском районе, чтобы забрать свою мать. Неизвестно, сообщал ли о его гибели Смирнов. Оставшиеся два из пяти погибших, по его словам — это водитель микроавтобуса, атакованного дроном недалеко от села Нехаевка Рыльского района и водитель автомобиля в селе Комаровка Кореневского района, который также был атакован украинским беспилотником.

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