Украинские войска вошли в Курскую область и закрепились в приграничной зоне Их не получается выбить, пишут Z-каналы

Украинские войска, которые вошли в Курскую область в ночь на 6 августа, закрепились в приграничной зоне. Как сообщил в ночь на 7 августа провоенный телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ, подразделения ВСУ якобы заняли села Николаево-Дарьино, Свердликово и Дарьино в Суджанском районе Курской области (дальше всех от границы Украины находится Дарьино — в четырех километрах). Также утверждается, что войска Украины пытались взять под свой контроль трассу Рыльск — Суджа. Также, по данным «Рыбаря», украинские военные продвинулись по направлению к западному пригороду Суджи — Гончаровке (в восьми километрах от границы), где, по неподтвержденным данным, идут бои. Кроме того, бои идут в приграничном хуторе Олешня.

Провоенный канал «Два майора», критически настроенный к Минобороны РФ, в свою очередь, заявил утром 7 августа, что украинские военные находятся в населенных пунктах Дарьино, Свердликово, Гоголевка, Гончаровка, а в Олешне ВСУ взяли под свой контроль российские опорные пункты. Кроме того, сообщается, что ВСУ ведут дистанционное минирование трассы Суджа-Белица. «Два майора» заявили, что украинские силы «не представляется возможным выбить с занятой территории», город Суджа «фактически эвакуирован». По данным канала, в ночь на 7 августа российские военные самолеты и беспилотники наносили удары по наступающим колоннам ВСУ в районе города Суджа. Также канал утверждает, что, «судя по открытым источникам», ширина фронта в Курской области составляет 10-11 километров. На узком фронте ВСУ продвинулись на 10 километров к западу от Суджи.

По разным данным, на территорию Курской области зашли один или два батальона ВСУ. По данным «Рыбаря», в общей сложности на территорию региона зашли до 400 военных ВСУ, еще до двух тысяч военных сосредоточены вдоль границы. Провоенный телеграм-канал «Архангел спецназа Z» утверждает, что в ночь на 7 августа ВСУ ввели в бой до двух батальонов (то есть до 800 человек), которые продвигаются в сторону Суджи.

Украинская и российская сторона понесли потери в технике. Украинские телеграм-каналы распространили фотографии, на которых, как утверждается, показаны два российских танка и вертолет Ка-52, уничтоженные в ходе атаки ВСУ. Фото подбитого вертолета опубликовал мониторинговый паблик Monitor. В свою очередь, OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, распространил снимок двух танков, которые, как утверждается, были уничтожены на въезде в Суджу.

«Агентство» пишет, что судя по кадрам пораженной военной техники, которые геолоцировали военные эксперты, Украина потеряла несколько бронемашин и по меньшей мере один зенитно-ракетный комплекс.

Кроме того, как сообщает DeepState, судя по опубликованным кадрам, украинские военные поразили российскую пехоту, которая находилась на территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря в приграничном селе Горналь. Российские телеграм-каналы распространили фотографию, на которой показано одно из строений монастыря, на стенах которого видны последствия от попадания снаряда (когда снято фото, неизвестно).

Одно из строений Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области Telegram канал «Суджа родная»

Также в сети широко разошлась видеозапись, на которой видны два российских самолета, пролетающие над дорогой, и горящий автомобиль. По данным DeepState, видео снято на восточной окраине Суджи.

Несколько российских военных попали в плен. 6 августа украинские телеграм-каналы распространили видеозапись с российскими военными, которых, как утверждается, ВСУ взяли в плен во время боев на границе Курской области. В плен попали по меньшей мере шестеро российских военных, в том числе не менее двух солдат-срочников.

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Власти Курской области и Минобороны РФ новые подробности о боях в регионе не приводят. Глава Курской области Алексей Смирнов заявил утром 7 августа, что регион «героически противостоит атакам украинских нацистов», а все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Смирнов призвал граждан пополнять запасы донорской крови в местных больницах.

В Минобороны РФ сообщили 6 августа, что утром позиции российских пограничников в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области атаковали до 300 военнослужащих ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В ведомстве заявили, что в ходе боев военных РФ уничтожили 16 единиц украинской бронетехники. Минобороны РФ сообщило вечером 6 августа, что украинский отряд, который пытался прорваться в Курскую область, отступил. В то же время Смирнов заявил, что обстановка на приграничной территории «продолжает оставаться напряженной», а на месте «работают Минобороны РФ и пограничники». В итоге российское Минобороны удалило свое заявление об отступлении украинских сил.

Курская область остается под обстрелом. В ночь на 7 августа украинские дроны дважды ударили в районе Суджи, рассказал глава региона Алексей Смирнов. В первом случае беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в сторону слободы Белой, ранены два ребенка. Второй удар пришелся по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач получил ранение. Также, по словам Смирнова, за ночь в Курской области сбиты четыре ракеты и три дрона ВСУ. Курские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан город Курчатов, на записи слышны взрывы. Минобороны РФ отчиталось утром 7 августа, что за ночь уничтожило четыре беспилотника над Курской областью.

Суджа 7 августа Telegram канал «Суджа родная»

По последним данным, всего в результате атак ВСУ на Курскую область пострадали не менее 28 человек. В течение 6 августа в результате обстрелов погибли как минимум три местных жителя.

В Генштабе ВСУ и в Главном управлении разведки Минобороны Украины пока это не комментировали.

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