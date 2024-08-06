Украинские телеграм-каналы опубликовали видео с российскими военными, которых, как утверждается, ВСУ взяли в плен во время боев на границе Курской области. На записях — допросы трех мужчин, которые представляются военнослужащими РФ. Среди взятых в плен — 22-летний срочник Данил Колесников из Ровеньского района Белгородской области и 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми.

Журналисты «Осторожно, новости» и «Важных историй» подтвердили личности военных. Они обнаружили соцсети срочников и связались с их родственниками. Оба срочника заявили, что служили в 488-м полку на позициях в Суджанском районе Курской области, где с утра 6 августа идут бои. Судя по словам срочников, вместе с ними в плен попал сержант. Третий военный без опознавательных знаков представился 44-летним Алексеем Остробородовым. По его словам, он служит в 17-м батальоне прикрытия госграницы.

Военные на видео говорят, что на позициях пограничников находились срочники, которые должны были «не допустить прорыва». Военные утверждают, что четыре дня докладывали об обстрелах позиций, но командование не отреагировало на их сообщения и «бросило их». «Забили на нас — сдохнут так сдохнут», — сказал один из пленных в ответ на вопрос об отношении к командованию. Все трое заявили, что были взяты в плен украинскими военными «при переходе границы».

Сколько всего российских военных могли попасть в плен, неизвестно. Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал видео конвоирования не менее шести пленных. Судя по всему, запись велась с дрона, но когда и где был записан ролик, точно неизвестно. Кто кого взял в плен, неясно. Из поста «Крымского ветра» следует, что украинские военные ведут под конвоем российских военнопленных. Есть ли на записи участники роликов с допросами, также неясно.

Пленение российские срочников подтвердил Z-паблик «Два майора». «Противник распространяет кадры с нашими пленными. Парни живы, а значит их рано или поздно вытащим. Война. Так бывает», — говорится в посте телеграм-канала со скриншотами с видео допросов Колесникова и Хямяляйнена.

Российские Z-паблики и телеграм-каналы Курской области утром 6 августа сообщили, что на нескольких участках российско-украинской границы начались боестолкновения. Позже ФСБ и Минобороны России заявили, что украинские военные атаковали позиции российских пограничников в Курской области и обстреляли приграничные населенные пункты. Всего, по данным властей Курской области, в течение дня при обстрелах населенных пунктов региона погибли три человека, еще 18 пострадали.

По информации военного ведомства РФ, в атаке участвовали около 300 военнослужащих ВСУ и около 30 единиц бронетехники. С российской стороны к границе отправили резервы. К вечеру Минобороны РФ отчиталось, что украинские военные отступили, понеся «значительные потери».

Украина бои на границе Курской области не комментировала.

Что еще известно о боях в Курской области

Украинские военные, по заявлению российских властей, попытались прорвать границу в Курской области. ВСУ это не комментируют

Что еще известно о боях в Курской области

Украинские военные, по заявлению российских властей, попытались прорвать границу в Курской области. ВСУ это не комментируют