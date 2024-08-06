Украинские военные, по заявлению российских властей, попытались прорвать границу в Курской области. ВСУ это не комментируют

Последствия обстрела города Суджа в ночь на 6 августа Администрация Курской области

Российские Z-паблики и телеграм-каналы Курской области заявили утром 6 августа, что на нескольких участках российско-украинской границы начались боестолкновения. Как обратила внимание Astra, в сообщении Z-канала «Два майора» говорилось, что небольшая группа ВСУ перешла границу «на одном из узких участков фронта» и продвинулась вглубь на несколько сотен метров.

Власти Курской области заявили около 10 часов утра, что ВСУ пытались прорваться на территорию региона. Такая информация поступает из Суджанского и Кореневского районов, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, «бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы».

Телеграм-канал Mash, близкий к силовым структурам, заявил, что ночью украинская диверсионная группа в составе около 100 человек на тяжелой технике при поддержке артиллерии и беспилотников попыталась зайти на территорию РФ в Суджанском районе Курской области.

В Минобороны РФ сообщили, что ночью и утром силы ПВО уничтожили над Курской областью 24 беспилотника. Алексей Смирнов заявил, что ПВО сбили 26 дронов. По словам главы региона, в приграничном городе Суджа при обстреле ВСУ ранены пять человек, а на станции Глушково — два человека.

По данным Mash, в ходе боя между украинскими диверсантами и российскими войсками погибли не менее 20 военных ВСУ, около 50 ранены. Утверждается, что бои продолжаются, украинские военные разделились на малые группы и рассредоточились «в посадках Шосткинского района Сумской области».

Z-паблик «Два майора» утверждает, что украинские военные — пехота и бронетехника — продолжают двигаться в направлении Куриловки и Гончаровки возле Суджи Курской области, российские военные уничтожили два украинских танка. Другой Z-канал, «Zаписки Vетерана», утверждает, что ВСУ также предприняли попытку прорыва в Белгородской области. Независимых подтверждений этой информации нет.

Российская армия, как заявили «военкоры», обстреливает скопления украинских военных в Сумской области Украины, граничащей с Курской областью. Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко призвал местных жителей «в эти дни не пренебрегать сигналами воздушных тревог, реагировать и находиться в безопасных местах».

В Генштабе ВСУ, в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в ФСБ и Минобороны России на момент публикации заметки это не комментировали.

Во время войны украинско-российскую границу в Курской и Белгородской областях неоднократно пытались прорвать формирования россиян, которые воюют на стороне Украины и связаны с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

о прорыве границы в марте 2024 года

Российские «военкоры» сообщили об атаке вооруженных групп на приграничные районы Белгородской и Курской областей Легион «Свобода России» утверждает, что это его бойцы «пересекли границу». ФСБ и Минобороны РФ это отрицают

о прорыве границы в марте 2024 года

Российские «военкоры» сообщили об атаке вооруженных групп на приграничные районы Белгородской и Курской областей Легион «Свобода России» утверждает, что это его бойцы «пересекли границу». ФСБ и Минобороны РФ это отрицают