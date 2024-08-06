В Курской области попал под обстрел город Суджа, ранены пять человек. В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

Приграничный город Суджа попал под обстрел ВСУ в ночь на 6 августа в Курской области, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В ходе обстрела получили серьезные повреждения несколько жилых домов. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Пострадавших госпитализировали в районную больницу.

По словам Смирнова, за ночь силы ПВО сбили в Курской области 26 украинских дронов самолетного типа.

Кроме того, двое местных жителей ранены в результате атаки украинского коптера на легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района, заявил Смирнов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 6 августа ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородском районе. В результате повреждены три жилых дома и десять легковых автомобилей.

В общей сложности за минувшие сутки ранены 12 жителей Белгородской области, один погиб.

Обновление. В Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ по автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа.

Минобороны РФ заявило, что за ночь уничтожило 11 беспилотников над Курской областью и еще один над Белгородской. Позже ведомство добавило, что за утро 6 августа были сбиты еще 13 и девять дронов над Курской и Белгородской областями соответственно.