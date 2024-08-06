Власти Курской области заявили, что ВСУ пытались прорваться через границу, но пограничники им помешали

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинские военные 6 августа пытались прорваться на территорию региона. Соответствующая информация, по его словам, поступает из Суджанского и Кореневского районов.

«Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — утверждает Смирнов.

Ранее российские Z-паблики и телеграм-каналы Курска заявили, что на нескольких участках российско-украинской границы возникли боестолкновения. Как обратила внимание Astra, в одном из Z-пабликов говорилось, что небольшая группа ВСУ перешла границу «на одном из узких участков фронта» и продвинулась вглубь на несколько сотен метров.

Министерство обороны РФ и Генштаб ВСУ пока это не комментировали.

В Минобороны РФ сообщили, что ночью и утром силы ПВО уничтожили над Курской областью 24 беспилотника. Алексей Смирнов говорил, что ПВО сбили 26 дронов. По словам главы региона, в приграничном городе Суджа при обстреле ВСУ ранены пять человек, а на станции Глушково — два человека.

Во время войны украинско-российскую границу в Курской и Белгородской областях неоднократно пытались прорвать формирования россиян «Русский добровольческий корпус», легион и , которые воюют на стороне Украины и связаны с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

о прорыве границы в марте 2024 года

Российские «военкоры» сообщили об атаке вооруженных групп на приграничные районы Белгородской и Курской областей Легион «Свобода России» утверждает, что это его бойцы «пересекли границу». ФСБ и Минобороны РФ это отрицают

о прорыве границы в марте 2024 года

Российские «военкоры» сообщили об атаке вооруженных групп на приграничные районы Белгородской и Курской областей Легион «Свобода России» утверждает, что это его бойцы «пересекли границу». ФСБ и Минобороны РФ это отрицают