Минобороны РФ заявило об отступлении украинского отряда, который вел бой на границе Курской области

В результате боя на границе Украины и России в Курской области украинский отряд отступил на свою территорию, утверждает Минобороны России.

По заявлению ведомства, часть украинских военных «попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории», но была заблокирована, понесла «значительные потери» и отступила на территорию Украины.

Незадолго до этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов говорил о продолжающихся боях в Суджанском и Кореневском районах.

О попытке прорыва украинских военных на территорию Курской области и начавшихся боях российские провоенные паблики сообщили рано утром 6 августа. Позже эту информацию подтвердили Минобороны и ФСБ. В Киеве ее никак не комментировали.

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