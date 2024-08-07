Минобороны РФ заявило, что не допустило на курском направлении продвижения войск Украины вглубь России

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 7 августа российские военные совместно с ФСБ «продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе». Сообщение об этом появилось днем 7 августа в телеграм-канале Минобороны.

«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ», — заявили в ведомстве.

В Минобороны утверждают, что нанесли поражение резервам ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

Министерство добавило, что украинская армия потеряла «до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники», в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину. Независимых подтверждений этой информации нет.

Кроме того, как утверждает российская сторона, уничтожены две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве добавили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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