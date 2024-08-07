В Воронеже и Шебекино дроны попали в жилые дома

Дежурные силы ПВО подавили несколько украинских беспилотников в Воронежской области в ночь на 7 августа, сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, один из дронов при падении повредил фасад жилого дома на улице Березовая Роща в Воронеже. Обломки другого дрона упали на Ленинском проспекте города. В результате инцидента в нескольких квартирах дома выбиты стекла, также повреждены несколько автомобилей. Пострадавших нет, утверждает Гусев.

В своем телеграм-канале губернатор опубликовал фото последствий удара дрона по жилому дому. В мэрии Воронежа позже сообщили, что из-за падения обломков дронов повреждены более 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений.

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали город Шебекино, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Два беспилотника ударили по жилому дому, из-за чего произошел пожар в одной из квартир. Повреждены балконы и окна нескольких квартир. Пострадавших нет, пишет Гладков.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 7 августа уничтожило три украинских беспилотника над Белгородской областью, четыре — над Курской, а также по два — над Воронежской и Ростовской областями.

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