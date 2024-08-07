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Война Восемьсот девяносто шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 августа читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Украинские телеграм-каналы опубликовали видео допросов российских срочников, попавших в плен во время боев на границе Курской области. «Забили на нас — сдохнут так сдохнут».
Главное к полудню
- Провоенный телеграм-канал «Два майора» утверждает, что, «судя по открытым источникам», ширина фронта в Курской области к утру 7 августа составила 10-11 километров. На узком фронте ВСУ продвинулись на 10 километров к западу от Суджи.
- . По разным данным, на территорию Курской области зашли один или два батальона ВСУ. Власти Курской области и Минобороны РФ новые подробности о боях в регионе не приводят.
- Черемушкинский суд Москвы назначил шесть с половиной лет колонии администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину, обвиненному в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти. «Весь этот процесс, как в „Гарри Поттере“, когда Амбридж заставляла его кровью писать на руке „Я не должен лгать“», — заявил обвиняемый журналистам перед оглашением приговора.
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило подробности об атаке беспилотников на Украину в ночь на 7 августа. В общей сложности, по данным украинских военных, по территории страны запустили 30 беспилотников из районов Приморско-Ахтарска и Ейска в Краснодарском крае. Украинские силы ПВО сбили все 30 российских беспилотников в пределах Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областей, утверждают в ВСУ.
Главное за ночь и утро
- Украинским войскам, вторгшимся 6 августа в Суджанский район Курской области, удалось закрепиться в приграничной зоне, утверждает провоенный телеграм-канал «Рыбарь», близкий к Минобороны РФ. По его данным, подразделения ВСУ заняли села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Кроме того, украинские и российские войска ведут бои в Гончаровке и Олешне. В общей сложности на территорию Курской области вторглись до 400 военных ВСУ, еще до двух тысяч военных сосредоточены вдоль границы, пишет «Рыбарь». По данным каналов «Архангел спецназа» и «Два майора», ВСУ продолжают продвижение к Судже, город фактически эвакуирован.
- Власти Курской области и Минобороны РФ подробности о боях в регионе не приводят. Врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что область «героически противостоит атакам украинских нацистов», а все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Он также призвал граждан пополнять запасы донорской крови в местных больницах.
- В ночь на 7 августа украинские дроны дважды ударили в районе Суджи, рассказал Смирнов. В первом случае беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в сторону слободы Белой, ранены два ребенка. Второй удар пришелся по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач получил ранение. Также, по словам Смирнова, за ночь в Курской области сбиты четыре ракеты и три дрона ВСУ. Общее число пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28 человек. За минувший день погибли как минимум три местных жителя.
- Минобороны РФ отчиталось утром 7 августа, что за ночь уничтожило три украинских беспилотника над Белгородской областью, четыре — над Курской, и по два — над Воронежской и Ростовской. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки дронов повреждены жилые дома и автомобили, пострадавших нет.
- В Белгородской области дроны ВСУ атаковали город Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Два беспилотника ударили по жилому дому, из-за чего произошел пожар в одной из квартир. Повреждены балконы и окна нескольких квартир. Пострадавших нет, заявил Гладков.
- В ночь на 7 августа войска России атаковали Украину с применением беспилотников и ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Украинское командование пока не привело подробности атаки. В Хмельницкой области, по данным властей, из-за падения обломков БПЛА повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий. В Черкасской области уничтожены два БПЛА, о последствиях не сообщается. Власти Киевской области сообщили, что в регионе работали силы ПВО, не приведя других подробностей. Российское агентство РИА Новости утверждает, что, по данным «сопротивления», в Киевской области якобы нанесен удар в районе арсенала и базы ВСУ, где могли проходить обучение более тысячи украинских военных. Независимых подтверждений этой информации нет.
- Российские войска на торецком направлении за сутки продвинулись в западной части поселка Нью-Йорк в Донецкой области, сообщил украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины.
- Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что провело рейд на Тендровскую косу в Херсонской области (ранее об этом говорил назначенный Россией глава аннексированного региона Владимир Сальдо). По данным ГУР, военные высадились на косе, уничтожили бронемашину МТ-ЛБ, комплекс радиолокационной борьбы и несколько фортификационных сооружений. «Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную ее часть, военные разведчики отошли без потерь», — заявили в ГУР. В свою очередь, Владимир Сальдо утверждал, что в «провокации», совершенной в ночь на 6 августа, участвовали 12 украинских быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Сальдо заявил, что российские военные уничтожили три лодки вместе с экипажами, а остальные отступили с потерями.