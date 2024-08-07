Война Восемьсот девяносто шестой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 896-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В новой хронике «Медуза» продолжит в прямом эфире следить за боевые действиями и событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами

Хроника прошедшего дня войны

Война Восемьсот девяносто пятый день. Хроника «Медузы»

Хроника прошедшего дня войны