Командование «Азова»: причиной смерти пленного, умершего в СИЗО Ростова, стала травма грудной клетки

Военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в бригаде , умер в СИЗО Ростова-на-Дону от полученных травм. К такому выводу после вскрытия тела пришел украинский судебно-медицинский эксперт, заключение которого опубликовал заместитель командира «Азова» Святослав Паламар (позывной Калина).

В документе, опубликованном с разрешения жены погибшего, говорится, что причиной смерти Ищенко стали шок, множественные переломы ребер, закрытая тупая травма грудной клетки. Эту травму, согласно заключению, Ищенко получил в результате «контакта с тупым предметом» неопределенного назначения. В документе отмечается, что время, место и обстоятельства, получения погибшим травмы, неизвестны. Датой смерти указано 22 июля 2024 года.

Судя по печати на документе, его составил эксперт Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Как тело Ищенко доставили в бюро, неизвестно. Вероятно, Украина получила его в результате обмена с Россией телами погибших военных. Последний такой обмен состоялся 2 августа. На документах украинских экспертов датой составления свидетельства о смерти и судебно-медицинского заключения указаны 2 и 3 августа.

«Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте», — заявил Паламар.

О смерти Александра Ищенко стало известно 31 июля в ходе заседания в Южном окружном военном суде, где рассматривается дело 22 украинцев, связанных с «Азовом». Защита тогда потребовала справку о смерти военнопленного.

Александру Ищенко было 55 лет. Он родился в Мариуполе и был моряком. По словам его жены, Ищенко вернулся из рейса за несколько дней до полномасштабного российского вторжения в Украину и вскоре после начала войны вступил в "Азов".

Ищенко попал в плен во время захвата Мариуполя российскими войсками, а затем стал фигурантом уголовного дела вместе с другими украинцами, которые в разное время были связаны с «Азовом». Их обвиняют в действиях, направленных на «насильственный захват власти и изменение конституционного строя» в самопровозглашенной ДНР, а также в «организации деятельности и участии в террористической организации».

Как отмечали украинские СМИ, под суд в Ростове отдали не командиров «Азова», а рядовых и бывший военнослужащих бригады. Среди подсудимых — восемь женщин, которые работали поварами, в том числе во время обороны «Азовстали». При этом как минимум двое из них на момент задержания уже не служили в «Азове».

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