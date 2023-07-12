«Бабель» опубликовал краткие биографии украинцев, отданных под суд в Ростове-на-Дону.

Ирина Могитыч, 41 год. Родилась в Бердянске, жила в Урзуфе. У нее есть 22-летняя дочь с инвалидностью. Кто ей сейчас помогает, неизвестно. В «Азов» устроилась сначала посудомойкой, потом работала поваром. Когда и при каких обстоятельствах ее задержали, неизвестно.

Алексей Смыков, 27 лет. Родился в Боярке, учился в Национальном авиационном университете, но вуз не окончил. Получил условный срок за хулиганство. Когда Смыков присоединился к «Азову», неизвестно. По данным издания, полномасштабное вторжение он встретил в качестве старшего оператора огневой поддержки. В начале марта был взят в плен, попав в засаду с другими бойцами.

Артур Грецкий, 21 год. Родился в Северодонецке. В школьные годы занимался кикбоксингом, в 2020 году получил бронзовую медаль на открытом чемпионате Украины по кикбоксингу среди юниоров. В «Азове» служил оператором-наводчиком. В апреле 2022 года Владимир Зеленский наградил его медалью «За военную службу Украине». 15 апреля российские военные взяли его в плен на территории «Азовстали». «Украинская служба Би-би-си» пишет, что Грецкий долгое время считался погибшим — в июле 2022 года президент Украины посмертно наградил его орденом «За мужество» ІІІ степени.

Артем Гребешков, 30 лет. Родом из Харькова, женат, отец двух детей в возрасте шести и трех лет. Служил в гаубичном дивизионе «Азова» до 2021 года. Уволившись из армии, жил в Мариуполе. После начала российского вторжения собирался вернуться в свое подразделение. Попал в плен в марте. В мае 2022 года Гребешков вышел на связь и сообщил, что его будут судить как бывшего азовца.

Ярослав Ждамаров, 30 лет. Родом из Мариуполя, в 2016–2019 годах служил по контракту в «Азове» кинологом. После увольнения жил в Мариуполе, вел блог о собаках в фейсбуке и инстаграме, занимался бизнесом по продаже питьевой воды. Район, в котором жил Ждамаров с семьей, одним из первых попал в зону боевых действий. В конце апреля жителей этого района выселили. Ждамаров вместе с невестой решил уехать из города, но его задержали в Безымянном во время «фильтрации».

Лилия Руденко, 39 лет. Жила в Ялте. Замужем, мать двух детей 19 и 13 лет. До «Азова» работала бухгалтером в одном из курортных предприятий на берегу Азовского моря. Когда присоединилась к «Азову», неизвестно. Во время осады Мариуполя была поваром, готовила еду в том числе на комбинате «Азовсталь».

Олег Тышкул, 54 года. Родился в Ильичевске, переехал в Мариуполь в 2014 году. Примерно в это же время вступил в «Азов». Имеет награды за службу, был ранен. Окончил службу в полку в 2021 году, уволился командиром роты в звании лейтенанта. Как пишет «Бабель», Тышкула судят за то, что он тренировал бойцов «Азова».

Алена Бондарчук, 41 год. Родилась недалеко от Бердянска. Работала пекарем в школе, затем устроилась в «Азов» поваром. Вероятно, Бондарчук с 2021 года не работала в подразделении и на момент задержания была гражданской. В марте она оказалась на комбинате «Азовсталь».

Анатолий Грицык, 47 лет. Родом из Винницкой области, отец двух детей в возрасте 15 и 22 лет. Окончил Одесский институт сухопутных войск, участвовал в миротворческих операциях в бывшей Югославии. В 2008 году Анатолий ушел в отставку с военной службы. В 2014 году присоединился к «Азову»: сначала в качестве делопроизводителя, а затем заместителя командира полка по техническим вопросам. В 2018 году уволился и поселился в Мангуше. В марте Грицыка с женой задержали российские военные. Супругу держали в СИЗО 45 дней, после чего отпустили.

Александр Мероченец, 24 года. Родился в Шахтерске Донецкой области. Со временем семья переехала в соседний город Торецк. После оккупации города в 2014 году семья переехала в Запорожье. В 18 лет присоединился к «Азову». «Кавказ.Реалии» пишет, что Мероченца задержали во время «фильтрации».

Владислава Майборода, 22 года. Родилась в Мариуполе, там же окончила техникум. Работала в «Азове» поваром. Ее муж — военный, но неизвестно, в какой именно части. После начала полномасштабной войны он пропал без вести. Владислава была ранена, имеет хронические заболевания. В суде рассказывала, что в СИЗО Донецка ей не предоставляли необходимые лекарства, пишет «Бабель».

Александр Ищенко, 54 года. Родился в Мариуполе. Его жена рассказала «Бабелю», что Ищенко был моряком. Он вернулся из рейса за несколько дней до полномасштабного вторжения. Вскоре вступил в полк «Азов», стал водителем. Попал в плен в время активных боевых действий в Мариуполе. Когда именно, неизвестно.

Александр Мухин, 30 лет. Родился в Мариуполе, некоторое время служил в «Азове» стрелком. К моменту вторжения уже уволился из армии. «Бабель» пишет, что он жил с девушкой Екатериной Наумович, которая в ноябре 2022 года должна была родить ребенка.

Лилия Паврианидис, 29 лет. Родилась в Бердянске. Окончила Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного по специальности «пищевые технологии». После полномасштабного вторжения оказалась на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Была поваром полка «Азов».

Никита Тимонин, 28 лет. Родился в городе Лозовая Харьковской области. Был женат, но развелся. У него есть шестилетняя дочь. Когда присоединился к «Азову», неизвестно. Попал в плен в апреле 2022 года.

Олег Жарков, 52 года. Жил в Мариуполе. Женат, у него есть десятилетний сын. В «Азове» работал в хозяйственной части — был разнорабочим. В боях не участвовал. Когда началось полномасштабное вторжение, Жарков вывез семью в более безопасное место и вернулся в полк. Попал в плен в марте 2022 года.

Александр Ирха, 44 года. Родился в Черниговской области. Женат, сыну 24 года. Служил в «Азове» с 2015 по 2020 год механиком-водителем в танковом подразделении. В 2020 году уволился, работал на металлобазе. После полномасштабного вторжения семья не успела уехать из Мариуполя. В апреле 2022 года его с сыном забрали российские военные для прохождения «фильтрации».

Нина Бондаренко, 39 лет. Родилась в городе Брянка Луганской области. Замужем, мать двух детей 11 и 19 лет. Была старшим поваром в «Азове». Военного звания не имела, была гражданской, пишет «Бабель». Ее задержали в марте 2022 года, когда она пыталась выехать из Мариуполя.

Елена Аврамова, 50 лет. Жила неподалеку от деревни Мангуш, мать двух детей. До того как присоединиться к «Азову», работала в магазине. В начале полномасштабного вторжения попала на «Азовсталь», но позднее ушла оттуда, чтобы вернуться к детям. В конце апреля 2022 года российские военные забрали ее из дома.

Наталья Гольфинер, 49 лет. Родилась и жила в селе Криничном недалеко от Мариуполя. В «Азове» начала работать как повар, впоследствии стала начальником продовольственного склада. К началу вторжения была в звании младшего сержанта. При каких обстоятельствах ее задержали, неизвестно.

Марина Текин, 30 лет. Родилась в Мариуполе. У нее есть 11-летняя дочь. В «Азове» была поваром, работала в Юрьевке недалеко от Мариуполя. Была задержана во время «фильтрации».

Олег Мижгородский, 43 года. Родом из Чернигова. Отец четырех детей. Когда присоединился к «Азову», неизвестно. RT пишет, что он был командиром роты материально-технического обеспечения. Уволился со службы летом 2021 года.

Дмитрий Лабинский, 23 года. Родился в Одессе, служил в Нацгвардии, занимался охраной общественного порядка. К «Азову» присоединился в феврале 2022 года. Был ранен. В конце марта 2022 года его вместе с другими ранеными пытались вывезти с «Азовстали» на вертолете, но, как пишет «Бабель», вертолет был сбит, а Лабинский и еще один украинский военный попали в плен. В мае его передали Украине в рамках обмена.

Давид Касаткин, 26 лет. Жил в Мариуполе, с детства занимался спортом. В 2015 году в возрасте 18 лет присоединился к «Азову». В начале полномасштабного вторжения находился в управлении батальона. Участвовал в обороне Мариуполя, в том числе «Азовстали». Попал в плен при выходе из «Азовстали» 20 мая 2022 года. Его обменяли в сентябре 2022 года.