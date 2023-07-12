В Ростове-на-Дону судят пленных украинцев, которые были хоть как-то связаны с полком «Азов». На скамье подсудимых — даже женщины, работавшие поварами на «Азовстали» В Украине процесс называют бутафорским судилищем
В Ростове-на-Дону проходит судебный процесс над украинцами, которые в разное время были связаны с полком «Азов». Первые два заседания Южного окружного военного суда прошли 14 и 29 июня. Изначально в деле фигурировали 24 человека, затем двоих из них вернули в Украину в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.
По данным ТАСС, пленных украинских граждан обвиняют в действиях, направленных на «насильственный захват власти и изменение конституционного строя» в самопровозглашенной ДНР, а также в «организации деятельности и участии в террористической организации» («террористической организацией» власти РФ называют «Азов»). По этим статьям им может грозить от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
Как отмечает украинское издание «Фокус», под суд в Ростове отдали не командиров «Азова», а рядовых и бывших военнослужащих украинского полка (командиров Россия обменяла на пророссийского политика Виктора Медведчука — кума Путина; подробнее о нем читайте тут). Среди подсудимых — восемь женщин, которые работали поварами, в том числе во время обороны «Азовстали». Украинский сайт «Бабель» пишет, что как минимум две из них на момент задержания не служили в «Азове» и занимали гражданские должности.
«Бабель» опубликовал краткие биографии украинцев, отданных под суд в Ростове-на-Дону.
Ирина Могитыч, 41 год. Родилась в Бердянске, жила в Урзуфе. У нее есть 22-летняя дочь с инвалидностью. Кто ей сейчас помогает, неизвестно. В «Азов» устроилась сначала посудомойкой, потом работала поваром. Когда и при каких обстоятельствах ее задержали, неизвестно.
Алексей Смыков, 27 лет. Родился в Боярке, учился в Национальном авиационном университете, но вуз не окончил. Получил условный срок за хулиганство. Когда Смыков присоединился к «Азову», неизвестно. По данным издания, полномасштабное вторжение он встретил в качестве старшего оператора огневой поддержки. В начале марта был взят в плен, попав в засаду с другими бойцами.
Артур Грецкий, 21 год. Родился в Северодонецке. В школьные годы занимался кикбоксингом, в 2020 году получил бронзовую медаль на открытом чемпионате Украины по кикбоксингу среди юниоров. В «Азове» служил оператором-наводчиком. В апреле 2022 года Владимир Зеленский наградил его медалью «За военную службу Украине». 15 апреля российские военные взяли его в плен на территории «Азовстали». «Украинская служба Би-би-си» пишет, что Грецкий долгое время считался погибшим — в июле 2022 года президент Украины посмертно наградил его орденом «За мужество» ІІІ степени.
Артем Гребешков, 30 лет. Родом из Харькова, женат, отец двух детей в возрасте шести и трех лет. Служил в гаубичном дивизионе «Азова» до 2021 года. Уволившись из армии, жил в Мариуполе. После начала российского вторжения собирался вернуться в свое подразделение. Попал в плен в марте. В мае 2022 года Гребешков вышел на связь и сообщил, что его будут судить как бывшего азовца.
Ярослав Ждамаров, 30 лет. Родом из Мариуполя, в 2016–2019 годах служил по контракту в «Азове» кинологом. После увольнения жил в Мариуполе, вел блог о собаках в фейсбуке и инстаграме, занимался бизнесом по продаже питьевой воды. Район, в котором жил Ждамаров с семьей, одним из первых попал в зону боевых действий. В конце апреля жителей этого района выселили. Ждамаров вместе с невестой решил уехать из города, но его задержали в Безымянном во время «фильтрации».
Лилия Руденко, 39 лет. Жила в Ялте. Замужем, мать двух детей 19 и 13 лет. До «Азова» работала бухгалтером в одном из курортных предприятий на берегу Азовского моря. Когда присоединилась к «Азову», неизвестно. Во время осады Мариуполя была поваром, готовила еду в том числе на комбинате «Азовсталь».
Олег Тышкул, 54 года. Родился в Ильичевске, переехал в Мариуполь в 2014 году. Примерно в это же время вступил в «Азов». Имеет награды за службу, был ранен. Окончил службу в полку в 2021 году, уволился командиром роты в звании лейтенанта. Как пишет «Бабель», Тышкула судят за то, что он тренировал бойцов «Азова».
Алена Бондарчук, 41 год. Родилась недалеко от Бердянска. Работала пекарем в школе, затем устроилась в «Азов» поваром. Вероятно, Бондарчук с 2021 года не работала в подразделении и на момент задержания была гражданской. В марте она оказалась на комбинате «Азовсталь».
Анатолий Грицык, 47 лет. Родом из Винницкой области, отец двух детей в возрасте 15 и 22 лет. Окончил Одесский институт сухопутных войск, участвовал в миротворческих операциях в бывшей Югославии. В 2008 году Анатолий ушел в отставку с военной службы. В 2014 году присоединился к «Азову»: сначала в качестве делопроизводителя, а затем заместителя командира полка по техническим вопросам. В 2018 году уволился и поселился в Мангуше. В марте Грицыка с женой задержали российские военные. Супругу держали в СИЗО 45 дней, после чего отпустили.
Александр Мероченец, 24 года. Родился в Шахтерске Донецкой области. Со временем семья переехала в соседний город Торецк. После оккупации города в 2014 году семья переехала в Запорожье. В 18 лет присоединился к «Азову». «Кавказ.Реалии» пишет, что Мероченца задержали во время «фильтрации».
Владислава Майборода, 22 года. Родилась в Мариуполе, там же окончила техникум. Работала в «Азове» поваром. Ее муж — военный, но неизвестно, в какой именно части. После начала полномасштабной войны он пропал без вести. Владислава была ранена, имеет хронические заболевания. В суде рассказывала, что в СИЗО Донецка ей не предоставляли необходимые лекарства, пишет «Бабель».
Александр Ищенко, 54 года. Родился в Мариуполе. Его жена рассказала «Бабелю», что Ищенко был моряком. Он вернулся из рейса за несколько дней до полномасштабного вторжения. Вскоре вступил в полк «Азов», стал водителем. Попал в плен в время активных боевых действий в Мариуполе. Когда именно, неизвестно.
Александр Мухин, 30 лет. Родился в Мариуполе, некоторое время служил в «Азове» стрелком. К моменту вторжения уже уволился из армии. «Бабель» пишет, что он жил с девушкой Екатериной Наумович, которая в ноябре 2022 года должна была родить ребенка.
Лилия Паврианидис, 29 лет. Родилась в Бердянске. Окончила Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного по специальности «пищевые технологии». После полномасштабного вторжения оказалась на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Была поваром полка «Азов».
Никита Тимонин, 28 лет. Родился в городе Лозовая Харьковской области. Был женат, но развелся. У него есть шестилетняя дочь. Когда присоединился к «Азову», неизвестно. Попал в плен в апреле 2022 года.
Олег Жарков, 52 года. Жил в Мариуполе. Женат, у него есть десятилетний сын. В «Азове» работал в хозяйственной части — был разнорабочим. В боях не участвовал. Когда началось полномасштабное вторжение, Жарков вывез семью в более безопасное место и вернулся в полк. Попал в плен в марте 2022 года.
Александр Ирха, 44 года. Родился в Черниговской области. Женат, сыну 24 года. Служил в «Азове» с 2015 по 2020 год механиком-водителем в танковом подразделении. В 2020 году уволился, работал на металлобазе. После полномасштабного вторжения семья не успела уехать из Мариуполя. В апреле 2022 года его с сыном забрали российские военные для прохождения «фильтрации».
Нина Бондаренко, 39 лет. Родилась в городе Брянка Луганской области. Замужем, мать двух детей 11 и 19 лет. Была старшим поваром в «Азове». Военного звания не имела, была гражданской, пишет «Бабель». Ее задержали в марте 2022 года, когда она пыталась выехать из Мариуполя.
Елена Аврамова, 50 лет. Жила неподалеку от деревни Мангуш, мать двух детей. До того как присоединиться к «Азову», работала в магазине. В начале полномасштабного вторжения попала на «Азовсталь», но позднее ушла оттуда, чтобы вернуться к детям. В конце апреля 2022 года российские военные забрали ее из дома.
Наталья Гольфинер, 49 лет. Родилась и жила в селе Криничном недалеко от Мариуполя. В «Азове» начала работать как повар, впоследствии стала начальником продовольственного склада. К началу вторжения была в звании младшего сержанта. При каких обстоятельствах ее задержали, неизвестно.
Марина Текин, 30 лет. Родилась в Мариуполе. У нее есть 11-летняя дочь. В «Азове» была поваром, работала в Юрьевке недалеко от Мариуполя. Была задержана во время «фильтрации».
Олег Мижгородский, 43 года. Родом из Чернигова. Отец четырех детей. Когда присоединился к «Азову», неизвестно. RT пишет, что он был командиром роты материально-технического обеспечения. Уволился со службы летом 2021 года.
Дмитрий Лабинский, 23 года. Родился в Одессе, служил в Нацгвардии, занимался охраной общественного порядка. К «Азову» присоединился в феврале 2022 года. Был ранен. В конце марта 2022 года его вместе с другими ранеными пытались вывезти с «Азовстали» на вертолете, но, как пишет «Бабель», вертолет был сбит, а Лабинский и еще один украинский военный попали в плен. В мае его передали Украине в рамках обмена.
Давид Касаткин, 26 лет. Жил в Мариуполе, с детства занимался спортом. В 2015 году в возрасте 18 лет присоединился к «Азову». В начале полномасштабного вторжения находился в управлении батальона. Участвовал в обороне Мариуполя, в том числе «Азовстали». Попал в плен при выходе из «Азовстали» 20 мая 2022 года. Его обменяли в сентябре 2022 года.
Все подсудимые были взяты в плен в ходе боевых действий в Мариуполе или задержаны во время «фильтрационных мероприятий» на территории самопровозглашенной ДНР в марте — мае 2022 года, пишет РИА Новости. «Расследованием» дел украинских граждан занималась прокуратура самопровозглашенной ДНР. Сперва судебный процесс проходил в Донецке, но через некоторое время уголовные дела передали в российский суд, а самих военнослужащих этапировали в Ростов-на-Дону, уточняет украинская служба «Би-би-си».
На первое заседание суда доставили 19 подсудимых — восемь женщин и 11 мужчин. Оставшиеся трое, по данным РИА Новости, «находились на лечении». Что именно с ними случилось, не уточнялось.
Как к «судилищу над азовцами» относятся в Украине
14 июня в сети появились снимки обвиняемых в зале суда: они выглядели истощенными и бледными, у мужчин были обриты головы. «Фотографии судилища, которое устраивают в Ростове над защитниками „Азовстали“, не вызывают ничего, кроме отвращения. Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками „судят“ парней и девушек, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток», — написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что «подобные издевательства над комбатантами» — это военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку Международного уголовного суда.
Правозащитная организация Amnesty International также осудила действия российских властей, отметив, что защитникам «Азовстали» предъявлены произвольные обвинения. «Лишение военнопленных права на справедливое судебное разбирательство является военным преступлением. Как и пытки или бесчеловечное обращение с военнопленными», — добавили в организации.
Полк «Азов» — официальное военное формирование в структуре Национальной гвардии Украины, напомнила в комментарии Deutsche Welle лауреатка Нобелевской премии мира, глава украинского правозащитного «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук, — поэтому его бойцов, как комбатантов, можно судить только за военные преступления: «Из этого обвинения следует, что РФ рассматривает Нацгвардию и все Вооруженные силы Украины как террористические организации. А конкретно — обвинения в том, что они совершали действия, направленные на захват власти, — означают, что РФ рассматривает временно оккупированную украинскую территорию как часть России».
То же самое заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины Петр Яценко. Он назвал суд в Ростове «бутафорским и фейковым». По мнению Яценко, этот процесс — элемент российской пропаганды, вероятно, ориентированной на россиян, поскольку приговор никак не препятствует возвращению осужденных путем обмена.
«Безусловно, эти люди будут находиться в обменном фонде. Мы будем пробовать их обменять так же, как и других наших пленных», — цитировал ТАСС слова Подоляка.
Представитель Ассоциации семей защитников «Азовстали» Евгения Синельник в разговоре с «Радио Свобода» отметила, что российские власти уже не в первый раз устраивают «показательные судилища». Она напомнила, что в конце лета 2022 года в филармонии Мариуполя собирали металлические клетки для суда над украинскими пленными.
«Собственно, все эти процессы, так называемые судилища, проходят постоянно. Просто сейчас это больше такой информационный вброс. Но то, что происходят суды над нашими военнопленными, которые противоречат всем Женевским конвенциям, это уже не впервые, мы понимаем, что Россия нарушает абсолютно все возможные конвенции, права военнопленных, поэтому на этом этапе как-то реагировать серьезно и воспринимать близко к сердцу не стоит», — заявила Синельник.
Правозащитница также сообщила, что в российском плену, по ее данным, остается чуть менее двух тысяч защитников «Азовстали», включая около 700 бойцов полка «Азов».
Следующее заседание суда в Ростове-на-Дону запланировано на 19 июля.