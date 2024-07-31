В СИЗО Ростова-на-Дону умер пленный украинец, служивший водителем в полку «Азов»

Военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в полку , умер в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом сообщил его адвокат в ходе заседания в Южном окружном военном суде, где рассматривается дело 22 украинцев, связанных с «Азовом», передают ТАСС и «Медиазона».

Дата и причина смерти названы не были. Адвокат попросил суд потребовать справку о смерти Ищенко, суд удовлетворил его требование.

На заседании 31 июля суд завершил исследование доказательств по делу, но к прениям не перешел, чтобы дождаться из СИЗО документов о смерти Ищенко.

Александру Ищенко было 55 лет. Он родился в Мариуполе Его жена рассказала, что Ищенко был моряком. Он вернулся из рейса за несколько дней до российского вторжения в Украину. Вскоре вступил в полк , стал водителем. Попал в плен в время активных боевых действий в Мариуполе.

Ищенко был фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами, которые в разное время были связаны с полком "Азов". Двоих из фигурантов дела вернули в Украину в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

Украинские СМИ писали, что под суд в Ростове отдали не командиров «Азова», а рядовых и бывших военнослужащих украинского полка. Среди подсудимых — восемь женщин, которые работали поварами, в том числе во время обороны «Азовстали». Украинский сайт «Бабель» писал, что как минимум две из них на момент задержания не служили в «Азове» и занимали гражданские должности. Фигурантов дела обвиняют в действиях, направленных на «насильственный захват власти и изменение конституционного строя» в самопровозглашенной ДНР, а также в «организации деятельности и участии в террористической организации».

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