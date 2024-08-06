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Война Восемьсот девяносто пятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 августа читайте здесь.
Главные новости ночи и утра
- Российская армия в ночь на 6 августа нанесла комбинированный воздушный удар по Украине, применив четыре баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 по Киевской области, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 16 ударных беспилотников типа «Шахед». Силы украинской ПВО, как заявили ВСУ, сбили две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных дронов в пределах Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.
- В Киеве, по данным властей, в результате российской атаки никто не пострадал, разрушений нет. В Киевской области обломки сбитых ракет и дронов повредили один многоквартирный дом, две АЗС и дом лесника, пострадавших нет. В Николаевской области обломки повредили три частных домовладения в Очаковской общине и две базы отдыха в Коблевской общине, пострадавших нет.
- Приграничный город Суджа в Курской области попал под обстрел ВСУ в ночь на 6 августа, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. В ходе обстрела получили серьезные повреждения несколько жилых домов. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Пострадавших госпитализировали. По словам Смирнова, за ночь силы ПВО сбили в Курской области 26 украинских дронов самолетного типа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 6 августа ВСУ атаковали село Ясные Зори, повреждены три жилых дома и десять легковых автомобилей. Минобороны РФ заявило, что за ночь уничтожило 11 беспилотников над Курской областью и один над Белгородской. Кроме того, утром в промежутке с 7:00 до 8:30 силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Курской и Белгородской областями, заявили в министерстве.
- Российские Z-паблики и телеграм-каналы Курска утверждают, что украинские войска проникли в Курскую область, идут бои на границе, пишет Astra. Сообщается, что на российскую территорию проникла малая группа. По данным Z-пабликов, украинские войска «уничтожаются».
Что еще
- Немецкий концерн Volkswagen в начале июля фактически вернулся на российский рынок, начав продажу автомобилей под брендом Jetta, сообщило немецкое издание Die Zeit. В самом Volkswagen сказали, что ничего не знают о бизнесе в России.
- Активистка движения жен мобилизованных «Путь домой» Мария Андреева сообщила, что ее вынудили уволиться с работы из-за статуса «иностранного агента». Она уточнила, что работала в Научно-практическом центре детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы. По ее словам, она заключила соглашение с сотрудником отдела кадров, по которому «идет в отпуск на 136 дней с последующим увольнением».
- На военном заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкортостане произошел взрыв, погибли три человека, сообщает РБК со ссылкой на госкорпорацию «Ростех». По имеющейся информации, взрыв произошел в одном из цехов, где работали сотрудники подрядной организации «Рустех». Вспышка произошла, когда работники демонтировали трубопровод при помощи безогневой резки. Погибла вся бригада. Здание цеха готовили под снос.