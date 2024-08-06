Источник «Медузы»: российские власти уведомили провайдеров о замедлении ютьюба до 128 килобит в секунду

Российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на ютьюбе до 128 килобит в секунду. Об этом «Медузе» рассказал источник на телекоммуникационном рынке.

В июле этот же собеседник «Медузы» одним из первых сообщил, что замедление ютьюба в России связано с техническими действиями Роскомнадзора, а не с износом серверов Google, как сообщал «Ростелеком» (позднее эту версию подтвердили и независимые эксперты).

О фактически введенном в столице лимите в 128 килобит в секунду для ютьюба 1 августа написал и ValdikSS — анонимный разработчик систем обхода блокировок: «Ровно в полночь по Москве включили замедление по до ≈128кбит/с, как это было с Twitter, , а до порядка ≈512кбит/с».

Расскажите «Медузе», замедлился ли ютьюб на вашем компьютере

Пока все обсуждали обмен заключенными, в России замедляли ютьюб. Кажется, с проблемами столкнулись уже очень многие пользователи Вы среди них? Расскажите «Медузе» о своем опыте

Расскажите «Медузе», замедлился ли ютьюб на вашем компьютере

Пока все обсуждали обмен заключенными, в России замедляли ютьюб. Кажется, с проблемами столкнулись уже очень многие пользователи Вы среди них? Расскажите «Медузе» о своем опыте

По словам источника «Медузы», власти пока решили «не выключать [ютьюб] полностью, но сильно замедлить». «Всем операторам связи задали рекомендуемый уровень [скорости воспроизведения роликов на платформе] — 128 килобит в секунду на домашнем интернете», — уточнил собеседник «Медузы».

Еще одно косвенное подтверждение этого решения властей сегодня появилось в телеграм-канале «Русский ритейл и бизнес». Это скриншот уведомления подмосковного интернет-провайдера «ОНС24», предупредившего абонентов о замедлении видеохостинга до «непозволительных скоростей» и возможном закрытии всех сервисов Google в России.

Источник «Медузы» также подтвердил, что технически замедление осуществляется через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи и контролируемое Роскомнадзором.

Он также отверг версию о том, что сбои в работе ютьюба связаны с износом серверов Google в России:

Понятно, что пока это попытка вызвать реакцию у Google. По внутренней оценке оборудования, всего лишь пара процентов от всех кеш-серверов могли выйти [из строя]. То есть это вообще не реальное влияние.

На мобильном интернете со скоростью ютьюба пока «должно быть все ок», но «деградация» происходит и на смартфонах, «просто не такая существенная», добавил источник.

Дальнейшие планы российских властей собеседнику не известны: «Ни у кого из операторов нет четкого сценария, что будет дальше, чтобы с этим сценарием свериться».

Будут ли еще снижать — ну, если они хотят, чтобы ютьюб просто открывался и приносил боль, то это идеальный расклад. Можно опять же говорить: «Мы не заблокировали, он же как-то продолжает работать».

Что еще важно знать о замедлении ютьюба

Хинштейн сказал, что власти замедляют (и будут замедлять еще сильнее) YouTube. А через день передумал Депутатам верить нельзя, но какие выводы мы можем сделать из его заявлений? И что будет с сервисом в России?

Что еще важно знать о замедлении ютьюба

Хинштейн сказал, что власти замедляют (и будут замедлять еще сильнее) YouTube. А через день передумал Депутатам верить нельзя, но какие выводы мы можем сделать из его заявлений? И что будет с сервисом в России?

Светлана Рейтер, Денис Дмитриев