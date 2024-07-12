«Ростелеком» предупредил о сбоях в работе ютьюба «из-за проблем с оборудованием Google». Источник «Медузы» считает, что доступ к видеосервису в РФ начали ограничивать

Обновление: Источник «Медузы» в телекоммуникационной отрасли заявил, что речь идет о начале замедления ютьюба. Озвученную «Ростелекомом» версию о проблемах с оборудованием Google он счел несостоятельной. «Тренируются пока что на „Ростелекоме“ и Tele2», — сказал собеседник «Медузы», пожелавший остаться неназванным. Он также отметил, что у Роскомнадзора достаточно инструментов, чтобы замедлять работу сервисов, как это было, например, продемонстрировано на твиттере (сейчас соцсеть X). Со сбоями в работе ютьюба, по его словам, пользователи в России начали сталкиваться 11 июля.

«Ростелеком» 12 июля распространила предупреждение о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube, причиной которых, по версии компании, могут быть «технических проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google».

Данное оборудование, говорится в распространенном «Ростелекомом» сообщении, «применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache)».

Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в России заблокировали все крупные независимые СМИ, а также инстаграм и фейсбук. Неоднократно появлялись сообщения, что власти РФ собираются ограничить доступ и к ютьюбу, ставшему в условиях блокировок крупнейшей платформой для публикации независимого контента.

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Что еще есть на ютьюбе

В начале войны ютьюб удалил тысячи прокремлевских видео (и заблокировал многие каналы). Но это не мешает пропаганде набирать миллионы просмотров А алгоритмы в этом очень помогают