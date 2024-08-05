Война Восемьсот девяносто четвертый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 894-й день полномасштабной российско-украинской войны. В новой хронике «Медуза» продолжает в прямом эфире следить за боевые действиями и событиями в остальном мире.

Что происходило 4 августа

Война Восемьсот девяносто третий день. Хроника «Медузы»

Что происходило 4 августа