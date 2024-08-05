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Война Восемьсот девяносто четвертый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 августа читайте здесь.
Главное к полудню
- Служба безопасности Украины отчиталась, что раскрыла «масштабную агентурную сеть» ФСБ, которая готовила удары по шести регионам Украины, искала места расположения ВСУ и собирала координаты о критической инфраструктуре. Согласно сообщению СБУ, задержаны девять человек, в том числе чиновница городского совета Днепра и руководительница отдела в Южненском горсовете в Одесской области.
- Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как она ослабила визовые требования к гражданам нескольких стран, в том числе России и Беларуси. Ранее власти Венгрии упростили условия въезда на территорию страны для россиян и белорусов. Теперь граждане России и Беларуси включены в программу так называемой «национальной карты» (один из типов вида на жительство в Венгрии), которая позволяет устроиться на работу в любых отраслях и перевезти с собой семью.
- Участник войны в Украине Ирек Магасумов, осужденный в Луганске за убийство 18-летней девушки, вернулся на фронт. По данным «Бизнес Online», Магасумов вернулся в свое подразделение командиром батальона. До этого он был замкомандира бригады.
- Военная разведка Украины утверждает, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожен в результате удара ВСУ по военному аэродрому Морозовск в Ростовской области в ночь на 3 августа.
Что произошло за ночь и утро
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 5 августа российские войска атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО, как утверждается в сообщения, сбили все 24 дрона-камикадзе. Беспилотники сбили над Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областями.
- На восточных подступах к Торецку российские войска продвинулись в населенных пунктах Северное и Железное, пишет «Страна» со ссылкой на украинский проект DeepState. Торецк — небольшой шахтерский город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, в котором до войны проживали около 35 тысяч человек. В конце июня 2024 года российские войска начали массированное наступление в Торецкой агломерации.
- Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские военные вечером 4 августа атаковали Никопольский район. В результате два человека получили ранения, повреждены жилые дома, частное предприятие, ЛЭП, гаражи и автомобили.
- Губернатор Белгородской области ночью 5 августа сообщил, что ВСУ нанесли удар по Шебекино. Пострадал мирный житель — женщина с баротравмой доставили в больницу. В трех многоквартирных домах повреждено остекление, во дворе одного их них от прилета снаряда загорелись четыре автомобиля.