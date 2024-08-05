Военная разведка Украины заявила об уничтожении истребителя Су-34 на аэродроме в Ростовской области

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожен в результате удара ВСУ по военному аэродрому Морозовск в Ростовской области в ночь на 3 августа. Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Спецслужба опубликовала спутниковые снимки, сделанные после атаки на российский аэродром, который располагается в 265 километрах от линии фронта. Накануне аналогичные фото также обнародовал украинский проект «Схемы».

Как утверждает ГУР, на снимках, помимо уничтоженного самолета, видны еще два поврежденных Су-34 ― рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Также уничтожен один склад вооружения, повреждены четыре технических здания и два ангара.

В Генштабе ВСУ заявляли, что 3 августа наряду с военным аэродромом атаковали несколько нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских войск в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в ночь на 3 августа Каменский и Морозовский районы региона атаковали 55 украинских беспилотников. Он заявлял о повреждении «ряда складских объектов». Новостные и провоенные российские телеграм-каналы подтверждали атаку по аэродрому в Морозовске, но утверждали, что повреждения получили только военные склады, а не самолеты. В Минобороны РФ официально атаку по авиабазе не комментировали.

В течение лета дроны ВСУ атаковали аэродром Морозовск уже трижды: 14 июня, 22 июля и 3 августа, писали украинские СМИ.

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