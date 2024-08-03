Беспилотники атаковали несколько регионов России в ночь на 3 августа, следует из сообщений региональных властей.

Около полуночи беспилотники атаковали Орловскую область, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле, возник пожар, его потушили, пострадавших нет. Кроме того, заявил губернатор, три беспилотника уничтожили средства радиоэлектронной борьбы и силы ПВО.

Телеграм-каналы Astra и Baza опубликовали видеозаписи, на которых показано, как беспилотник врезается в многоквартирный дом в Орле.

Внимание. На видео есть мат.

ТАСС опубликовал фотографию, на которой показаны последствия попадания беспилотника в дом в Орле.

Ростовскую область, как заявил губернатор Василий Голубев, атаковали 55 украинских беспилотников. «В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания», — сообщил губернатор. По его словам, никто не пострадал и не погиб.

Телеграм-канал Mash сообщил, что дроны-камикадзе, атаковавшие Морозовск в Ростовской области, летели в сторону аэродрома. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, показаны кадры атаки на аэродром. Местные жители рассказали Astra, что атакован военный аэродром «Морозовск». Также, по данным канала, в Морозовске поврежден супермаркет.

В Каменском районе Ростовской области, как рассказали Mash очевидцы, загорелись резервуары с топливом рядом с хутором Астахов. Глава администрации Каменского района Владимир Савин сообщил в телеграм-канале, что в результате атаки шести беспилотников в 02:21 ночи «повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7». По словам главы района, пострадавших нет, спасатели тушат пожар. По информации Astra, в Каменском районе атакован комбинат «Атлас» Росрезерва, который поставляет нефтепродукты российской армии. Данные об атаке на комбинат не подтверждены.

В Ростовской области взрывы слышали над Батайском, Морозовском, Ростовом-на-Дону и в Аксае, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

В Белгородской области под удар беспилотников попала нефтебаза в Губкинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

В Курской области, как рассказал глава региона Алексей Смирнов, силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников. О последствиях на земле глава региона не сообщил.

В Рязанской области, по словам главы региона Павла Малкова, утром 3 августа уничтожили два беспилотника. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет, заявил губернатор.

На подлете к Воронежской области силы ПВО сбили один беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, пострадавших и повреждений на земле нет.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 75 беспилотников: 36 над Ростовской областью, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областью, по одному — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем. Кроме того, утром силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.