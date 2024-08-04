Война Восемьсот девяносто третий день. Хроника «Медузы»

Что произошло за ночь и утро

Российская армия в ночь на 4 августа нанесла новый воздушный удар по Украине, применив четыре ракеты и пять беспилотников. По данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области и еще двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 — по Полтавской. Пять ударных дронов типа «Шахед» были запущены из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Украинские силы ПВО сбили пять беспилотников над Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областями.

В результате ракетных ударов по Харьковской области в городе Чугуеве повреждена гражданская инфраструктура, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Пострадавших нет. В селе Песчаное Чугуевского района в ходе обстрела повреждены шесть домов.

В Полтавской области в результате российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура — колеи, контактная сеть, опоры, сообщает «Укрзалізниця». Предприятие уже провело восстановительные работы, жертв и пострадавших нет. Некоторым поездам Харьковского направления пришлось поменять маршруты движения.

Утром 4 августа в Николаевской области под минометный обстрел попал город Очаков. В результате российской атаки повреждены четыре частных дома, ранена 61-летняя местная жительница. Ей оказали первую медицинскую помощь на месте.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 4 августа сбило два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Что еще:

Офис генпрокурора Украины объявил о начале досудебного расследования из-за распространяемого в соцсетях фото, на котором, как утверждается, изображен убитый и расчлененный российскими солдатами военнослужащий ВСУ. Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженным с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

«Россия последовательно повторяет преступления нацистов, вызывающе демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай — очередное напоминание, что террористический режим России — это зло. Зло должно быть наказано», — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.