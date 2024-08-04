Зеленский подтвердил, что Украина получила F-16

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили на вооружение первые американские истребители F-16. Соответствующее видео президент Украины опубликовал в своих соцсетях.

Он поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов за поставки истребителей. Также президент отметил, что гордится украинскими пилотами, которые прошли обучение на F-16 и уже начали применять их в боевых целях.

«Желаю нашим Воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев нашей боевой авиацией и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят нашу победу — наш справедливый мир для Украины», — написал Зеленский.

По сведениям The Economist, Украина пока получила десять истребителей F-16, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства. Остальные истребители, которые Украине обещали поставить Дания, Нидерланды и другие страны, будут поступать партиями в 2025 году. Всего ВСУ получит 79 истребителей.

Ранее о том, что в Украину прибыла первая партия F-16, сообщал Bloomberg 31 июля. Однако количество самолетов тогда не уточнялось.

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